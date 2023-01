In articol:

Finalişti Selecţia Naţională Eurovision România 2023. Vezi cine ar putea să reprezinte România în competiția muzicală din 13 mai, care va avea loc pe Arena Liverpool.

Finalişti Selecţia Naţională Eurovision România 2023

1. Adriana Moraru- Faralaes

Adriana Moraru avut colaborări cu DJ şi producători cunoscuţi de la casele de discuri Blanco y Nero şi Kurtuva Music.

2. Aledaida- Bla Bla Bla

Adela Purcel (Aledaida) are 24 de ani. În urmă cu un an de zile, a lansat prima ei melodie, aceasta depăşind 700 000 de vizualizări.

3. AMIA- Puppet

Maria-Alexia Troacă (Amia), are 19 ani și este artist Shark Records, sub numele de scenă AMIA, începând cu anul 2022.

4. Andrada Popa- No time for me

Andrada Popa a reprezentat România la Eurovision Junior în 2008, în Cipru şi a câştigat, pâna la vârsta de 25 de ani, peste 30 de premii şi trofee la festivaluri muzicale naţionale şi internaţionale

A participat la 4 sezoane în serialul Pariu cu Viaţa şi 3 turnee naţionale alături de La La Band.

5. Andreea D Folclor Orchestra- Periniţa mea

Andreea Păduraru a colaborat în urmă cu câțiva ani cu Sasha Lopez, lucru care i-a adus mai multe premii internaţionale, incluzând două discuri de aur pentru vânzările din Canada şi Japonia şi peste 75 de milioane de vizualizări pe YouTube. De asemenea, a lucrat cu Dj Sava pentru două melodii de succes.

6. Deiona- Call on me

Andrea-Ioana Stoica (Deiona) are 17 ani a intrat relativ recent în lumina reflectoarelor. Artista a câştigat în 2018 Trofeul Festivalului Naţional „All for music” şi Marele Trofeu la Festivalul „Lumini Sonore” by Ozana Barabancea.

Este artist interpret la Shark Records din 2022.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

Citește și: Cele mai așteptate festivaluri din România în 2023

Finalişti Selecţia Naţională Eurovision România 2023. Vezi cine ar putea să reprezinte România în competiția muzicală [Sursa foto: Hepta]

7. Erin Dăneţ- Bad&cool

Erin Dăneţ (Jax Man), arede 24 de ani și din pasiune sa pentru muzică a reuşit să își deschidă propriul studio, Shark Records.

8. Maryliss- Hai Vino

Maria-Eliza Avramescu (Maryliss) a concurat la Bega Music Festival, un festival organizat în Timisoara, la secţiunea de creaţie, unde piesa ei s-a calificat pe locul al doilea. A participat la un concurs de voce televizat, dar nu ajuns prea departe.

9. Ocean Drive- Take you home

Trupa, este alcătuită patru tineri din Baia Mare: Condor Andrei-Glad, Dunca Alin-Mihai, Dragoş David-Andrei şi Czol Laszlo și îşi face debutul chiar în finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023.

10. Andrei Duțu- Statues

Andrei Duțu are 28 de ani și fost finalist X Factor România, ediţia a zecea, din 2021.

11. Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros- Lele

Roşu Stefan Alexandru (Steven Roho) e a participat în 2018 la un concurs muzical în România, unde a ajuns până în etapa de bootcamp.

Gabriela Lazăr (Gabriella) a fost concurentă la același concurs, dar în anul 2015, tot până în etapa de bootcamp. A participat la turnee prin toată ţara şi în străinătate şi a cântat în deschidere pentru Rihanna, la Festivalul Neversea.

Formaţia Albatros a fost înfiinţată în 1990 de Lapadat Ştefan Cristian, alături de Melcescu Marian, instrumentist în Formaţia Albatros.

12. Theodor Andrei- D.G.T. (Off and on)

Theodor Andrei are 19 ani şi este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator şi actor. Acesta a câștigat peste 200 de premii la festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse.

Este semifinalist al primului sezon Vocea României Junior (2017) şi a ajuns în bootcamp la X Factor România (2020).

Citește și: Nicoleta Nucă are planuri mari pentru anul care vine. Artista are câteva dorințe: „Dacă voi reuși, veți ști despre ele și voi”

Finalişti Selecţia Naţională Eurovision România 2023. Vezi cine ar putea să reprezinte România în competiția muzicală [Sursa foto: Hepta]

Când are loc finala națională

Pe data de 11 februarie 2023, va avea loc un spectacol al Selecţiei Naţionale a Eurovision Song Contest, transmis în direct, în cadrul căruia vor fi interpretate live cele 12 piese muzicale, iar câștigătorul va fi desemnat să reprezinte România la marea finală din Liverpool, care va avea loc pe 13 mai, anul acesta.

Votul publicului va desemna câștigătorul, iar fiecare melodie poate fi votată doar pe durata difuzării acesteia. Finalistul va reprezenta România la concursul muzical Eurovision 2023.

Juriul va fi format din Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă (Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well), Alin Vaida (Festivalul Jazz in the Park), Mihai Predescu, şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023, şi Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.

Surse: adevarul.ro, tvmania.ro