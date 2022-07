Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Vezi cine sunt cele PATRU cupluri care au ajuns în marea finală FOTO

In articol:

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Vezi cine sunt cele PATRU cupluri care au ajuns în marea finală și au șansă la marele premiu în valoare de 15.000 de euro.

Cele patru perechi care au ajuns în finala de la Te cunosc de undeva 2022 sunt: Emi & Cuza, Ilona & Ristei, Alexia & Dima și Romică Țociu & Carmen Chindriș.

Rămâne de văzut cine va câștiga marea finală a show-ului de transforming, dar și marele premiu în valoare de 15.000 €, care va fi donat în scop caritabil.

Finala emisiunii de transformări, Te cunosc de undeva 2022, se aproprie. Marele câștigător al emisiunii Te cunosc de undeva 2022 se va afla în finala de sâmbătă, 9 iulie 2022, de la ora 20:00.

Te cunosc de undeva a debutat cu sezonul 17 în luna aprilie 2022 și i-a avut ca jurați pe patru dintre cei mai mari artiști ai României: Ozana Barabancea, Aurelian Temișan, Andreea Bălan și Cristi Iacob.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Emi și Cuza

Emi și Cuza este prima echipă finalistă de la Te cunosc undeva 2022. Cei doi au interpretat momentul lor favorit din emisiune, respectiv melodia în limba chineză.

Momentul pregătit de Emi și Cuza pentru semifinală nu a fost punctat, întrucât pentru prima oară și publicul prezent în sală a putut să voteze, în timpul transformării lor.

Emi și Cuza au acceptat să participe la jocul transformărilor, fiind două persoane carismatice care adoră provocările. De altfel Cuza, pe numele real, Adrian Popescu, nu se află la prima participare în cadrul transforming show-ului.

Cât despre colegul său de echipă, Emi, acesta se află la prima participare și chiar dacă teama de penibil ori de tocuri îl face să fie reticent, faptul că participă alături de prietenul său din copliărie îi dă o stare de entuziasm.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Romică Țociu și Carmen Chindriș

Romică Țociu și Carmen Chindriș s-au transformat în semifinală, în Tom Jones și Helene Fischer cu o reinterpretare a hit-ului Sex Bomb, iar asta le-a adus un loc în marea finală a emisiunii, Te cunosc undeva 2022.

Romică Țociu este chiar câștigătorul sezonului 16 de la Te cunosc de undeva, alături de Adriana Trandafir. De data aceasta, a acceptat cu drag să se întoarcă, însă fără "jumătatea" lui, Cornel Palade.

Romică Țociu e unul dintre actorii de seamă ai României, care mereu apare în fața publicului cu zâmbetul pe buze.

Carmen Chindriș este solista de la "Taraful Rutenilor" și una dintre cele mai de succes artiste în prezent. Cântăreața cu gropițe în obraji este absolventă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima', secția canto. A studiat în Cluj-Napoca.

Pe lângă o voce inconfundabilă, Carmen Chindriș se laudă și cu o zestre impresionantă. Deține costume populare vechi, de peste un secol.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Alexia și Dima

Alexia și Dima au interpretat imnul îndrăgostiților din muzicalul Dirty Dancing, Time of my life, fiind aleși finaliști la Te cunosc undeva 2022.

Alexia și Dima se cunosc încă din perioada adolescenței, întrucât au fost colegi pe platourile de filmare al serialului „Pariu cu viața”. Totodată, aceștia au făcut parte și din aceeași trupă numită Lala Band.

Finaliști Te cunosc de undeva 2022. Florin Ristei și Ilona Brezoianu

Ilona Brezoianu și Florin Ristei au adus energie și senzualitate pe scena T e cunosc de undeva! cu melodia You are the want that I want din musicalul Grease, iar asta i-a convins pe jurați că cei doi merită un loc în finală.

Ilona Brezoianu are 30 de ani și este una dintre cele mai cunoscute actrițe de teatru și film. A devenit cunoscută odată cu rolul pe care l-a avut într-un serial televizat. Acum, ea face parte din echipa X Factor, odată cu începerea noului sezon. De altfel, tânăra este nelipsită din mediul virtual, acolo unde își ține la curent fanii cu tot ceea ce face.



Florin Ristei este absolvent de Canto la Şcoala Populară de Arte, dar şi de Informatică Economică la Universitatea Româno-Americană, precum şi la Universitatea Politehnica Bucureşti. De asemenea, Florin Ristei a studiat vioara şi pianul încă de la vârsta de 6 ani, iar datorită vocii sale excepţionale a reușit să câștige diverse premii în toți acești ani de început de carieră.