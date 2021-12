In articol:

Finaliști X Factor 2021. Vezi cine sunt cei 4 concurenți care au ajuns în marea finală a concursului de talente muzicale.

Finaliști X Factor 2021

Finala X Factor România 2021 va avea loc joi, 23 decembrie, de la ora 22:15, moment în care vom afla care din cei patru finaliști va câștiga marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

Cei patru jurați ai emisiunii X Factor, sezonul 10: Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei și-au ales finaliștii cu care se vor prezenta în marea finala X Factor 2021 .

Astfel, în finala X Factor România 2021 vor performa: trupa Jomajii din echipa Deliei, Nick Casciaro din echipa Loredanei, Bryana Holingher din echipa lui Florin Ristei și Andrei Duțu din echipa lui Ștefan Bănică Jr.

X Factor 2021. Finaliști echipa Delia- Jomajii

Delia a fost mentorul grupurilor în acest an, iar în semifinala competiției X Factor 2021, jurata a făcut un lucru nemaiîntânit în istoria competiției.

Frumoasa cântăreață de la masa juriului a decis să unească grupurile The Jazzy Jo Experience și Omajii într-un singur grup care să reprezinte finala, numit Jomajii.

X Factor 2021. Finaliști echipa Delia - Jomajii [Sursa foto: Instagram]

Astfel, în finala X Factor România 2021, Delia va fi reprezentată de grupul Jomajii, care aspiră la marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

X Factor 2021. Finalist echipa Loredana- Nick Casciaro

Nick Casciaro, în vârstă de 31 de ani, i-a lăsat pe jurați cu gura căscată încă din audiții. Tânărul din Italia a venit la X Factor 2021 plin de încredere că va reuși să câștige marele premiu.

X Factor 2021. Finalist echipa Loredana - Nick Casciaro [Sursa foto: Instagram]

"Doamne, cât de bine a cântat! Mi s-ar părea greșit să nu meargă mai departe. E fabulos!", a declarat Delia despre Nick.

Astfel, Loredana se prezintă în finala X Factor România, sezonul 10, cu Nick Casciaro, fiind convinsă că va câștiga.

X Factor 2021. Finalist echipa Florin Ristei- Bryana Holingher

Bryana Holingher, finalista X Factor 2021, din echipa lui Florin Ristei, are 14 ani și vine din Craiova.

X Factor 2021. Finalist echipa Florin Ristei - Bryana Holingher [Sursa foto: Instagram]

”Este extraordinar. Nu pot să descriu în cuvinte sentimentele pe care le trăiesc. Sunt foarte fericită că am ajuns atât de departe. M-am înscris la „X Factor” cu gândul să mă vadă cât mai multă lume la televizor. Cred că aproape toți concurenții au făcut asta. Dar, nu mă așteptam să ajung până aici. Colegii, profesorii și directorii mă susțin. Toată lumea mă susține”, a spus Bryana Holingher, pentru Gazeta de Sud.

X Factor 2021. Finalist echipa Ștefan Bănică- Andrei Duțu

Andrei Duțu este finalistul lui Ștefan Bănică la X Factor 2021. Concurentul de la X Factor România, sezonul 10, este din București, dar a studiat în străinătate.

X Factor 2021. Finalist echipa Ștefan Bănică - Andrei Duțu [Sursa foto: Instagram]

Andrei Duțu a moștenit talentul muzical din familie: ”Mama mea a fost în corul Operei Naționale. Mi se mai spune că semăn cu mama, că am ochii ei. Am crescut cu muzică în casă și asta a fost marea minune pentru că s-a legat ceva până la urmă. Visul ei a fost să mă duc către muzică clasică. Am studiat, dar mi-a plăcut muzica ușoară, să scriu versuri și să mă exprim în poezie și atunci muzică aceasta a fost mai accesibilă pentru mine pentru a merge pe urmele unui songrwiter, ceea ce-mi doresc să ajung”, a declarat finalistul de la X Factor pentru click.ro.

