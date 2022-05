In articol:

Finaliștii Eurovision 2022. Joi, 12 mai 2022, a avut loc cea de-a doua semifinală Eurovision 2022, urmând ca sâmbătă, 14 mai 2022, să aibă loc marea finală Eurovision 2022.

Țările calificate în marea finală Eurovision 2022

Vezi care sunt țările calificate în marea finală!

Eurovision Song Contest, ajuns anul acesta la ediția a 66-a, se desfășoară la Torino, după ce Italia a câștigat ediția din 2021 cu piesa "Zitti E Buoni" interpretată de trupa rock Maneskin. Semifinalele concursului au avut loc pe datele de 10 și 12 mai, urmând ca sâmbătă, 14 mai aibă loc marea finală Eurovision 2022.

Reprezentantul României, WRS, cu piesa „Llámame” a urcat pe scena din Torino joi, 12 mai, în a doua parte a celei de-a doua semifinale și a avut numărul de concurs 13. Tânărul a reușit o performanță extraordinară, astfel că, România se află printre finaliștii Eurovision 2022. Iată întreaga listă de finaliști!

Finaliștii Eurovision 2022. Vezi care sunt țările calificate în marea finală [Sursa foto: Profimedia]

Piesele calificate din prima semifinală Eurovision 2022

Lituania- Monica Liu- „Sentimentai”

Elveţia- Marius Bear- „Boys Do Cry”

Ucraina- Kalush Orchestra- „Stefania”

Olanda- S10- „De Diepte”

Republica Moldova- Zdob şi Zdub & Advahov- „Trenuleţul”

Portugalia- Maro- „Saudade, Saudade”

Islanda- Systur- „Með Hækkandi Sól”

Grecia- Amanda Giorgiadie Tenfjord- „Die Together”

Norvegia- Subwoolfer- „Give That Wolf a Banana”

Armenia- Rosa Linn- „Snap”

Piesele calificate din cea de-a doua semifinală Eurovision 2022

Belgia: Jérémie Makiese- Miss You

Cehia: We Are Domi- Lights Off

Azerbaidjan: Nadir Rustamli- Fade To Black

Polonia: Ochman- River

Finlanda: The Rasmus- Jezebel

Estonia: Stefan- Hope

Australia: Sheldon Riley- Not the Same

Suedia: Cornelia Jakobs- Hold Me Closer

România: WRS- Llámame

Serbia: Konstrakta- In Corpore Sano

România s-a calificat în finala Eurovision 2022 cu piesa „Llámame”

WRS va reprezenta România în marea finală Eurovision 2022 cu piesa „Llámame”. Pe numele său real, Andrei Ionuț Ursu, este născut în Buzău în 1993. Tânărul a lucrat ca dansator pentru artiști celebri precum: Inna, Antonia sau Carla's Dreams și a făcut parte din trupa muzicală Shot. În februarie 2022, WRS a lansat single-ul „Llámame”, cu care s-a calificat în finala selecției naționale pentru piesa care va reprezenta România la Concursul Muzical Eurovision 2022.

Deși datele centralizate de Eurovision World de la 17 mari case de pariuri au cotat România printre ultimele, cu sub 1% șanse să câștige trofeul, WRS a reușit o performanță extraordinară de a duce țara până în finală.

Aceleași date centralizate arată că Ucraina este favorita detașată la casele de pariuri, cu 53% șanse de câștig conform cotațiilor de la pariuri.

Reamintim că marea finală Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, 14 mai 2022.

