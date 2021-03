Fisa auto – cand este obligatorie?

In articol:

Daca vrei sa dobandesti un permis auto valid, ai auzit probabil de dosarul pe care trebuie sa il depui la DRPCIV pentru eliberarea carnetului de soferi. Printre documentele pe care acesta trebuie sa il contina se numara si certificatul medical, cunoscut sub denumirea de fisa auto.

Din moment ce exista multe persoane care nu inteleg ce reprezinta acest document, ele isi pot da seama ca dosarul pe care l-au alcatuit este incomplet abia cand ajung la DRPCIV, motiv pentru care eliberarea permisului este amanata.

Pentru a evita sa ajungi in aceasta situatie, este important sa stii cum trebuie sa procedezi in momentul in care vrei sa obtii sau sa iti reinnoiesti permisul auto.

Ce este fisa pentru permisul auto?

Fisa auto este un act emis de o unitate medicala autorizata, in urma unor analize amanuntite. Acest certificat confirma faptul ca esti apt, din punct de vedere fizic si psihic, pentru a conduce un autovehicul.

Care sunt situatiile in care este obligatoriu sa prezinti acest document?

De fiecare data cand vrei sa obtii un permis auto cu o noua valabilitate, ai nevoie de fisa auto.

Indiferent daca urmeaza sa obtii carnetul pentru prima oara sau daca trebuie sa il reinnoiesti pe cel vechi, certificatul medical este obligatoriu.

Singurele persoane care sunt scutite de prezentarea acestui act sunt cele care solicita eliberarea unui duplicat. Drept urmare, daca te regasesti intr-una dintre situatiile enumerate in lista de mai jos, inseamna ca nu ai nevoie de fisa pentru permis:

daca permisul a fost pierdut;

daca permisul a fost furat;

daca permisul s-a deteriorat;

daca ti-ai schimbat numele.

O alta diferenta intervine in ceea ce priveste avizul psihologic, care trebuie sa insoteasca fisa auto doar in anumite cazuri. Astfel, persoanele care au un permis auto expirat sau care trebuie reinnoit, vor prezenta analizele medicala aferente preschimbarii carnetului fara a include avizul psihologic.

Ce analize medicale sunt incluse in certificatul medical pentru permis auto?

Eliberarea fisei medicale auto este conditionata de efectuarea urmatoarelor analize:

· Medicina interna;

· Ortopedie;

· Neurologie;

· Psihiatrie;

· Oftalmologie;

· ORL.

De asemenea, este important de precizat faptul ca fisa auto este valabila pentru o perioada de 6 luni de la data intocmirii.

