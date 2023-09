„Fiți atenți cum arăta capul meu” Imagini nemaivăzute de la spital, postate chiar de Dana Roba! Oana Radu nu a putut să rămână indiferentă: „Așa ceva refuz să cred”

In articol:

După ce Dana Roba a fost aspru criticată în mediul online pentru faptul că și-a refăcut viața sentimentală la puțin timp după ce soțul ei a fost pe punctul de a o ucide, make-up artistul a făcut publice câteva imagini șocante. Vedeta nu a mai rezistat și a vrut să le arate oamenilor care o judecă felul în care arată capul ei, la trei luni după ce Daniel Balaciu a torturat-o cu mai multe lovituri de ciocan.

Citește și: Dana Roba rupe tăcerea după ce s-a spus că avea o relație cu iubitul ei, dinainte de divorț! De necrezut ce a putut să spună, după ce a fost judecată de cei din jur: „Va ieși adevărul la iveală”

Pe rețelele de socializare, Dana Roba a postat mai multe imagini cu radiografiile craniene pe care le-a făcut, la câteva luni după ce soțul ei a lovit-o brutal cu ciocanul în cap. Fotografiile postate de celebrul make-up artist sunt de-a dreptul șocante, căci, după incidentul macabru, vedeta a rămas fără părți ale craniului. În lunile ce urmează, Dana Roba va fi nevoită să treacă prin mai multe operații, pentru ca medicii să îi poată reconstrui cutia craniană. De asemenea, alături de aceste imagini, Dana a transmis și un mesaj, spunându-le oamenilor care o judecă pentru alegerile ei că nu au dreptul să o critice, mai ales după momentele de cumpănă prin care ea a trecut.

Citește și: Mama Elodiei Ghinescu compară cazul fiicei sale cu cel al Danei Roba! Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în apartamentul în care ar fi fost ucisă fiica sa: „Săraca, s-a prins de ele ca să se salveze”

„Cine nu are păcat, sa arunce primul cu piatra! Dacă Dumnezeu mi-a dat dreptul la viața, tot El imi da dreptul sa imi refac viața! Cine sunteți voi sa ma judecați? Pentru cele care m-ați judecat ca Dumnezeu l-a trimis pe Beni la spitalul meu, și m-ați acuzat pe nedrept de faptul ca m-as fii întâlnit cu el înainte, Dumnezeu sa va judece și El pe voi. Beni fost ca un înger din cer, trimis pentru mine in cele mai cumplite clipe ale vieții mele. Ciocanele pe care Daniel mi le-a dat in cap, au fost date cu sete și cu dorința ca eu sa mor. Nu ma interesează părerea voastră despre mine, ma interesează părerea lui Cristos despre mine.

Va rog sa fiți atenți cum arata capul meu, iar înainte sa ma judecați, va rog sa va Imaginați dacă i s-ar întâmpla fetei dumneavoastră la fel, sau chiar vouă. Mâine puteți fi voi in papucii mei. Sa nu uitați ca 7 săptămâni nu am putut sa-mi folosesc deloc mâinile, așteptam sa vina Beni și Bianca sa ma ducă la medic, sa-mi dea sa mănânc, sa beau apa, și sa imi de-a tratamentul. Ei au fost lângă mine, s-au rugat și au plâns odată cu mine… Nu mai am sinusuri, am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții, nu mai pot dormii pe partea stânga pentru ca ma doare foarte tare, și amețesc puternic, stand pe partea stânga…”, a scris Dana Roba pe rețelele de socializare.

Oana Radu a rămas șocată de imaginile postate de Dana Roba

După ce Dana Roba a făcut publice radiografiile sale craniene, sute de persoane au reacționat, fiind șocate de modul în care a ajuns să arate capul vedetei. Printre cei care nu au putut rămâne indiferenți la vederea acestor imagini s-a numărat și Oana Radu, care povestea, în urmă cu câțiva ani, că și ea a fost victima violenței domestice, într-o relație anterioară. Artistei nu i-a venit să creadă când a văzut fotografiile și i-a transmis Danei Roba un mesaj, prin intermediul rețelelor de socializare.

Citește și: Dana Roba a făcut declarații șocante după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu în ziua confruntării și ce a ieșit la iveală?: „Fetițele au fost la închisoare. Una dintre ele a plâns foarte tare”

„Asa ceva refuz sa cred.. refuz”, a scris Oana Radu, în secțiunea de comentarii de la postarea Danei Roba.