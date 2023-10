Fiul cel mic al Flaviei Mihășan a început o nouă etapă din viața lui! Vedeta nu și-a putut stăpâni emoțiile în prima zi de grădiniță a lui Tudor: „Am avut un gol în stomac”

In articol:

Flavia Mihășan a trecut prin multe schimbări în ultimul timp. Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară, a revenit în lumina reflectoarelor, iar acum, ambii ei copii merg la grădiniță. Fiul ei cel mic, Tudor, a început noua etapă din viața lui în urmă cu câteva zile, iar asistenta TV a recunoscut că a avut emoții foarte mari pentru copilul ei.

Flavia Mihășan, despre prima zi de grădiniță a fiului ei

Flavia Mihășan și iubitul ei, Marius Moldovan, au împreună doi copii, pe Carol, în vârstă de 4 ani și pe Tudor, mezinul familiei, care are 2 ani. Cei doi copii ai vedetei cresc tot mai mult pe zi ce trece și au ajuns deja la vârsta la care merg la grădiniță, lucru care a înduioșat-o pe mama lor. Deși asistenta TV era obișnuită deja cu emoțiile primei zile de grădiniță, căci fiul ei cel mare este deja în grupa mijlocie, Flavia nu și-a putut stăpâni îngrijorarea atunci când mezinul familiei a pășit pentru prima dată într-o instituție de învățământ. În prima zi de grădiniță a lui Tudor, Flavia Mihășan a avut emoții foarte mari și a povestit că a vorbit toată ziua la telefon cu educatoarele fiului ei, pentru a se asigura că micuțul este în regulă.

Citește și: Flavia Mihășan a vorbit despre lucrurile neplăcute care i-au marcat adolescența: „Am avut foarte mult de tras”. Vedeta nu poate da uitării momentele dureroase prin care a trecut

„A fost prima zi a lui Tudor la program lung. Am avut un gol în stomac până l-am luat, dar recunosc că am avut timp și în casă era liniște, mi se părea că aud ceva. Bine, am stat cu doamnele de la grădiniță pe telefoane, cred că le-am terorizat un pic, sincer. “Doamnă, am vorbit acum 5 minute, e la fel, e ok!”. Mi-a fost foarte dor de el, vă dați seama, prima zi fără mami din viața lui! Adică e o etapă, deși oamenii zic: hai, mă, lasă că se obișnuiește! E normal, e o etapă firească, însă asta nu înseamnă că lui nu îi este foarte greu sau și mie. Și eu știu că îi transmit starea mea și am încercat să fiu zen. S-a descurcat mai bine decât Carol, pare că cel mare a plâns mai mult când era la vârsta lui”, a declarat Flavia Mihășan pentru Impact.ro.

Citeste si: De la ce a pornit incendiul la nunta din Irak, unde peste 100 de invitați au murit: A avut loc „din cauza unei neglijenţe grave”. Ce arată ancheta- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cine este Bogdan Macra, supranumit ”capul mafiei gunoaielor”? Firma din Oradea pe care o conduce, cel mai mare jucător pe piața deșeurilor din vestul țării- stirilekanald.ro

Citește și: Flavia Mihășan a mers la terapie, după ce a devenit mamă pentru a doua oară! Ce a făcut-o pe vedetă să apeleze la ajutorul psihologului: „Am trecut prin această depresie postnatală”

Flavia Mihășan alături de iubitul ei, Marius Moldovan și copiii lor [Sursa foto: Instagram]

Flavia Mihășan a trecut prin depresia postnatală

Deși apare tot timpul cu zâmbetul pe buze în fața publicului, Flavia Mihășan a trecut și prin momente dureroase, despre care nu a vorbit până de curând. Vedeta a mărturisit că s-a confruntat cu depresia postanală, după ce și-a adus pe lume cel de-al doilea copil. Asistenta TV a povestit că, după cea de-a doua naștere, s-a simțit copleșită și simțea că nu se poate descurca singură cu cei doi copii, căci iubitul ei era atunci destul de ocupat cu proiectele profesionale. În cele din urmă, Flavia a apelat la ajutorul unui psiholog și a mers la câteva ședințe de terapie, pentru a-și recăpăta echilibrul.

Citeste si: Ce au mărturisit mirii din Irak, după ce ziua nunții lor s-a transformat într-un adevărat coșmar- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de nuntă. Când au decis să facă marele eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: Flavia Mihășan, revenire spectaculoasă pe micile ecrane! A decis să accepte un nou proiect, după o pauză de câțiva ani: „Era timpul!”

„Am trecut prin această depresie postnatală după a doua sarcină. Mă simțeam copleșită de faptul că nu puteam să mă organizez între copilul meu mai mare care era tot mic (1 an și 11 luni) și bebelușul meu. El în fiecare seară, timp de 2 luni, a avut colici. Alăptam, nu mă odihneam suficient se pare, aveam și grijă de Carol într-o perioadă în care Marius avea filmări și eram singură cu amândoi. Am depășit momentul odihnindu-mă și, la un moment dat, făcând terapie”, a povestit Flavia Mihășan pentru Unica.ro.