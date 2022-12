Fiul Dianei Dumitrescu îi calcă pe urme mamei sale! Este uluitor ce poate face Carol la doar 3 ani: „E șantajist emoțional”

In articol:

Diana Dumitrescu este, fără doar și poate, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar vedeta a intrat în sufletele românilor prin prisma rolurilor cunoscute pe care le-a avut în telenovele românești, care făceau ravagii în urmă cu ani buni.

Ei bine, blondina este mămica unui băiețel de doar 3 ani, iar vedeta se mândrește cu micuțul ei de fiecare dată când are ocazia. Mai mult decât atât, Carol pare chiar că o moștenește pe cea care i-a dat viață, fapt dezvăluit chiar de Diana, care a povestit că fiul ei are talent actoricesc, asta pentru că plânge instant atunci când ceva nu îi este pe plac.

„E șantajist emoțional și mai ales are talent actoricesc. Îi dau lacrimile instant. Nu că lacrimi în ochi. Plânge cu lacrimi. Știu să fac diferență. Știu când plânge de foame, când e supărat de foame, când este obosit, când este doar alintat și când are nevoie de atenție. Atunci când are nevoie de atenție are un comportament foarte ciudățel în care spune la orice „Nu”, dar cu un accent mai diferit. Atunci știu clar că are nevoie de atenția noastră”, a declarat Diana Dumitrescu, pentru Ego.ro.

Carol, răsfățat la maxim de Diana Dumitrescu

Diana Dumitrescu se declară o mămică mândră, iar dintre cei doi părinți ai lui Carol, chiar ea este cea care îl alintă cel mai mult pe mezinul familiei, fapt de la care pornesc uneori discuții în cuplu, conform declarațiilor sale.

„Eu îl alint cel mai mult. Mi-a zis Alin că i-am stricat copilul că i-am dat prea multe jucării. I-am zis că nu e nimic, e al meu, eu îl „repar”. Și Alin îi cumpără, dar eu sunt principalul vinovat la shopping. Avem o zi pe săptămână când îl duc pe Carol la mall să-și aleagă câte o jucărie și plecăm cu 4-5. Pentru că îi iau eu, nu pentru că el vrea. Copilul știe că pleacă cu o jucărie, dar eu îi iau 4-5”, a mai declarat Diana Dumitrescu, pentru aceeași sursă.

Diana Dumitrescu și fiul ei, Carol [Sursa foto: Instagram]