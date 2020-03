Brigitte și Florin Pastramă au trecut prin clipe teribile după ce fiul lui Brigitte, Robert s-a confruntat cu probleme de sănătate și a avut nevoie de intervenția medicilor.

Mai exact, zilele trecute, Brigitte Pastramă a fost surprinsă de jurnaliștii Cancan, plimbându-se printre spitale cu fiul ei. Prima oprire a fost la Spitalul Floreasca, unde fiul vedetei a fost adus cu un echipaj de salvare. Acolo a fost examinat de medici, după ce a fost redirecționat către o altă unitate medicală din București.

Așadar, imediat după ce fiul lui Brigitte a fost urcat în ambulanță, Brigitte și soțul ei, Florin Pastramă, s-au urcat în mașina de teren a vedetei și au pornit în spatele salvării, care a făcut ”slalom” în trafic.

Citeste si: Cum arată cartierul de vile făcut de Florin şi Brigitte Pastramă! Cei doi soţi au fost în inspecţie pe şantier! VIDEO

Citeste si: Cum se pozează fata lui Brigitte Sfăt la 13 ani? Sara învață la un liceu din Capitală FOTO

Florin Pastramă s-a urcat la volan și nu a mai ținut cont de regulile de circulație. Aproape că a zburat pe străzile din Capitală în urma ambulanței și chiar a mers pe linia de tramvai pentru a nu pierde din vedere echipajul de salvare. Într-un final, fiul lui Brigitte a ajuns la spitalul Obregia.

Din fotografiile surprinse de Cancan, fiul lui Brigitte Pastramă avea o vânătaie la ochi, dar nu părea să aibă probleme de sănătate, ba mai mult, puștiul a fumat o țigară când a ajuns în curtea spitalului. Cu toate acestea, Brigitte părea să fie destul de îngrijorată de situația fiul ei.

Dezvăluirile lui Florin Pastramă: ”M-ati intrebat ce regim tin si ce fel de suplimente folosesc”

Florin Pastramă și-a informat fanii despre cum a ajuns să arate așa de bine după căsătoria cu Brigitte Sfăt.

Florin Pastramă și-a informat fanii despre cum a ajuns să arate așa de bine după căsătoria cu Brigitte Sfăt. Într-un mesaj emoționant, Florin a dezvăluit ce shimbare a survenit cu adevărat în viața lui.

”Dragii mei prieteni, aproape toate mesajele voastre sunt despre faptul ca ati observat o schimbare in felul in care arat, m-ati intrebat ce regim tin si ce fel de suplimente folosesc. Va marturisesc ca unica schimbare in viata mea este faptul ca Dumnezeu mi-a hranit sufletul cu iubire si implinire sufleteasca, din momentul in care am decis sa urmez calea Lui , sa las toate placerile de o clipa , sa aleg sa mi intemeiez o familie alaturi de sotia mea minunata, si sa invat sa aleg sa i fiu alaturi si in binecuvantare dar si in incercare, ca un singur trup in Isus. Ma simt un om nou, mai bun si mai implinit, si ii multumesc Domnului pentru tot!”, a notat Pastramă.