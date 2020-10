Constantin Măgureanu alături de fiul său [Sursa foto: Facebook]

Răzvan Măgureanu, fiul lui Constantin Măgureanu se teme pentru viaţa lui! Acesta primeşte mesaje de ameninţare de la o persoană necunoscută pe reţelele de socializare. Artistul a făcut declaraţii în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Fiul interpretului de muzică populară, Constantin Măgureanu, se teme să mai iasă din casă din pricina ameninţărilor pe care le primeşte. Acesta dă detalii despre mesajele pe care le-a primit:

”Este vorba despre o domnișoară, nu știu cine este. A postat pe Facebook niște amenințări la adresa mea, amenințări grave. Ceva de genul, să recupereze ceva de la mine. Mi-a zis că în fiecare lună o să-mi taie câte un deget. Mi-e frică să merg pe stradă! Totul a început după ce am pus un teren la vânzare și am dat numărul proprietarului! Din câte am aflat, domnișoara nu s-a înțeles cu el și a mers acolo cu un străin. Totul a căzut pe mine acum!”, a declarat Răzvan în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Artistul nu a depus plângere la poliţie

Momentan, artistul nu a depus nicio în plângere, însă se află în curs de a face acest lucru. Răzvan ne-a povestit că se teme pentru viața lui, dar mai ales a familiei, dat fiind faptul că are un băiețel de doar trei ani.

”Deocamdată nu am depus nicio plângere, dar sunt în curs de a face asta. Mi-e frică să mă întorc și cu spatele, să nu se întâmple ceva. Poliția trebuie să-și facă treaba mai departe”, a declarat Răzvan.

Răzvan Măgureanu a oferit celor de la Spynews.ro și comunicatul pe care l-a transmis avocatului său, în care povestește pe larg ceea ce s-a întâmplat cu domnișoara respectivă și cu străinul, după ce au mers la terenul respectiv.

”De mai multe zile trăiesc un coșmar. Îmi e frică să merg pe stradă și să răspund la telefon, mă tem pentru familia mea, mai ales că am și un copil mic. Sunt amenințat, umilit și intimidat de mai multe persoane. Totul a plecat de la faptul că mi-am ajutat bunicii care locuiesc la Corabia să prezinte spre vânzare un teren. Am fost contactat de o doamnă care a venit cu un cetățean străin care dorea să cumpere acest teren. I-am direcționat către bunicii mei, aceasta fiind singura mea implicare. Ulterior, de la bunici am înțeles că cetățeanul străin le-ar fi dat o arvună, dar ulterior le-a comunicat că nu dorește să mai cumpere terenul. Tot de la bunici am înțeles că doamna care venise cu cetățeanul străin, având rol de traducător, încearcă să obțină pentru ea restituirea arvunei, chestiune cu care bunicii mei nu au fost de acord. Spre surpriza mea am constatat că pe contul de Facebook al doamnei în cauza a fost postată o postare ce are ca rol denigrarea mea. În urmă postării, mai multe persoane, instigate de postarea denigratoare au făcut numeroase amenințări în secțiunea de comentarii. Precizez că, în postare mi-au fost menționate datele personale, ceea ce accentuează gravitatea faptei, întrucât, prin intermediul acesteia pot fi identificat de către persoanele instigate la acte de violență, ceea ce îmi determină o constantă stare de temere.”, spune fiul artistului. (Vezi şi: Soția lui Constantin Măgureanu, dezvăluiri impresionante despre accidentul în care a pierit un tânăr de 26 de ani. Cum se apără Veronica Măgureanu: „N-am luat nimic în plin că am ochi, nu sunt oarbă”)

