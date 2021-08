Fiul lui Doru Stănculescu, primele declarații după moartea cântărețului de folk: "Am ajuns de urgență și, după ce am spart ușa..."

In articol:

Doru Stănculescu, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de folk, s-a stins din viață la 71 de ani. Vestea morții artistului a șocat o lume întreagă, dar mai ales familia, care îl avusese invitat pe bărbat cu câteva ore înainte de tragedie la petrecerea nepoțelului său.

Fiul artistului a fost cel care l-a descoperit pe acesta fără suflare

Matei Stănculescu, fiul cântărețului de folk, a trecut prin clipe sfâșietoare când și-a găsit tatăl fără suflare, în propria locuință. Totul a început atunci când familia a încercat să îl contacteze pe artist și nu a reușit să dea de el. Îngrijorați, apropiații au apelat un cunoscut care stătea în apropiere, însă nici atunci interpretul nu a răspuns la ușă. Fiul lui Doru Stănculescu s-a gândit că ceva i s-a întâmplat tatălui lui, așa că nu a mai stat pe gânduri și a mers acasă la bărbat, unde a spart ușa.

Din nefericire, Matei nu a putut decât să constate decesul părintelui său, care se afla în casă, fără suflare: "Am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare.", a declarat Matei Stănculescu pentru Libertatea.ro.

Doru Stănculescu participase cu câteva ore în urma tragediei la o petrecere în familie

Vestea morții lui Doru Stănculescu a fost cu atât mai șocantă, cu cât acesta fusese la o petrecere în familie, chiar cu câteva ore înainte de deces.

Fiul artistului a dezvăluit că bărbatul părea să fie bine la ziua de naștere a nepoțelului său, însă a plecat mai devreme, căci dorea să se odihnească: "Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit.", a mai adăugat Matei Stănculescu, pentru aceeași sursă.