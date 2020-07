In articol:

Dani, fiul lui Florin Salam a aflat sexul copilului. Mihaela, iubita tânărului, urmează să devină mămică spre finalul acestui an, iar Florin Salam va deveni bunic pentru a doua oară, la doar 41 de ani. Dani Stoian, fiul manelistului, a împlinit 18 ani în luna martie.

Recent, Dani Stoian a aflat că va fi tată de fată, ceea ce înseamnă că va fi o nouă ”prințesă” în familie. Practic, casa lui Florin Salam se transformă într-o veritabilă grădiniță. Manelistul are trei copii cu Roxana Dobre: un băiețel de 2 ani și două fetițe de 3 ani și jumătate, rspectiv 5 ani. De asemenea, Betty, fiica cea mare a lui Florin Salam, are un băiețel în vârstă de un an și jumătate.

Dani, fiul lui Florin Salam a aflat sexul copilului! În familia manelistului, copiii se fac devreme

Un alt lucru interesant este că în familia Salam, copiii se fac devreme. Florin Salam a devenit prima dată tată când avea doar 19 ani, iar Betty și Dani la 18 ani.

Dani Stoian și Mihaela s-au cunoscut anul trecut și imediat și-au asumat relația. Este prima relație serioasă pe care Salam Jr o are cu o fată. Cei doi intenționează să se căsătorească, cel mai probabil evenimentul urmând să aibă loc o dată cu botezul fiicei lor.

Citeste si: Florin Salam, povestea nevestei violate de cămătari cu soțul în cameră! Manelistul face haz de necaz: în trecut a fost și el urmărit de interlopi

Citeste si: Florin Salam, nașul Duduienilor! Rolul manelistului în reținerea clanului: acum două săptămâni a botezat fiica unui lider al grupării

Citeste si: EXCLUSIV! Guță și Salam, tâlhăriți de clanul Duduianu. Informații șoc

Dani, fiul lui Florin Salam și al Fănicăi, a trăit ani de-a rândul cu teama că a moștenit boala care a ucis-o pe mama lui. Fănica a murit la 27 de ani din cauza unui virus care i-a declanșat hepatita C, aceeași afecțiune care a cauzat și decesul Denisei Rădudu. Dani a urmat chiar și un tratament în acest sens, însă acum, lucrurile par să fie în regulă pentru fiul regelui manelelor.