Fiul lui Jorge a fost externat. Băiețelul și-a petrecut mai multe zile în spital, după ce a făcut o pneumonie severă: "Nu am crezut că am putea trece prin așa ceva vreodată"

In articol:

Vești bune pentru familia lui Jorge! David, fiului artistului, a fost externat în urmă cu puțin timp, după ce a ajuns la spital cu pneumonie severă.

Citeste si: Fiul lui Jorge a ajuns de urgență la spital, după ce s-a infectat cu o bacterie periculoasă: „A stat două nopți pe oxigen. Boala asta a fost foarte agresivă”

Jorge și-a luat fiul acasă

Jorge și soția lui sunt în culmea fericirii, căci au putut să-și ia fiul acasă. Micuțul David a fost externat de curând, iar acum se află în afara oricărui pericol. Cu toate acestea, băiețelul urmează încă un tratament și va mai trebui să stea în casă câteva zile, până se va pune din nou pe picioare.

Starea lui de sănătate a avut de suferit în urmă cu două săptămâni, când a fost diagnosticat cu pneumonie severă: "Gata! Uite-l pe prinț! Ce faci David? Cum te simți? Ești bine? Te iubesc!", îi spune Jorge fiului său într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, imediat după externare.

Citeste si: Roman Abramovich și alți oficiali ucraineni ar fi fost otrăviți la negocierile de pace cu Rusia. Ce simptome au acuzat imediat după- bzi.ro

David, fiul lui Jorge [Sursa foto: Captură video]

"Boala asta a fost foarte agresivă"

Jorge declara în urmă cu câteva zile, în timp ce fiul lui se afla în spital, că micuțul a avut prima oară simptome ușoare și a urmat un tratament prescris de medicul pediatru. Starea lui David s-a înrăutățit, însă, iar artistul și soția lui au decis să-și ducă copilul la spital. Acolo medicii au descoperit, după mai multe investigații, că băiețelul luase o bacterie severă: "Suntem foarte speriați. Nu am crezut că am putea trece prin așa ceva vreodată. Problemele cu David ne-au dărâmat. Boala asta a fost foarte agresivă. David se află în spital de luni și probabil că va mai sta câteva zile pentru că are o bacterie foarte severă.

Citeste si: Jorge, despre cel mai stânjenitor moment din cariera lui: "Am stat cu frică până în ultima secundă"

A debutat cu o tuse, apoi a avut febră, a mâncat bine, iar următoarea zi a fost mai rău. Pediatra ne-a dat antibiotic, dar următoarea zi a fost și mai rău. Tușea foarte rău și am plecat cu el la spital. Medicii i-au făcut rapid analize de sânge și au descoperit această bacterie.", a declarat Jorge, pentru click.ro.

Jorge și fiul lui, David [Sursa foto: Instagram]