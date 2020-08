In articol:

Fiul lui Liviu Dragnea, în genunchi! L-au ”executat” în prelungiri! Valentin Dragnea este patron, este adevărat neoficial, la echipa Turris și, aidoma unui alt boss din lumea sportului cu balonul rotund din România, Gigi Becali, și el face ce vrea pe tarlaua sa din…Măgurele! Valentin Dragnea a schimbat antrenorii și i-a repus în funcție după bunul lui plac de-a lungul timpului, și-a certat jucătorii, fără să se gândească la consecințe, și avea ambiții mari de a fi și în Liga 1, lucru ce nu era deloc imposibil până duminică seara.

Fiul lui Liviu Dragnea, în genunchi! L-au ”executat” în prelungiri! A pierdut chiar și biletul de la baraj

Nu a fost însă să îi iasă pasiența! În urmă cu două zile, în minutul 90 al partidei cu Rapid, formația lui era calificată și Valentin Dragnea se pregătea să își deschidă șampania! Țeapă, căci în cel de al șaptea minut de prelungire al meciului dintre Turris și Rapid, giuleștenii au reușit să înscrie golul egalizator! Situație în care în prima ligă s-au calificat direct adversarele, UTA și FC Argeș, și, culmea, teleormănenii au pierdut și biletul de baraj, CS Mioveni fiind echipa mai norocoasă!!!

”Rămân cu dezamăgirea că am fost la un minut de promovare!!!”

Fiul lui Liviu Dragnea, în genunchi! L-au ”executat” în prelungiri ”!Meciul a fost unul de infarct, ceea ce l-a determinat pe antrenorul principal, Erik Lincar să ia foc, mai ales în privința arbitrajului.. ” În repriza a doua, am simțit, așa, un vânt din spate pentru acest egal, și nu am înțeles de ce. De ce spun asta? Păi, am jucat și noi fotbal, a fost ca pe timpuri. Simți când o echipă este împinsă de la spate. Dar, rămân cu dezamăgirea că am fost la un minut de promovare. Mâine, când mă voi trezi, voi înnebuni că nu am făcut acest pas”, a mai spus Lincar, care însă a mai specificat și faptul că, în ciuda supărării, va rămâne la echipă!

Citeste si: Nora lui Liviu Dragnea a trimis Poliția în corzi! Vezi ce se întâmplă în procesul în care Gina Dragnea a făcut apel după ce a fost amendată că a făcut o depășire interzisă!

Citeste si: Liviu Dragnea, despre Viorica Dăncilă: „Pregătiţi-vă să luaţi partidul”

Citeste si: Avocata lui Liviu Dragnea și-a pierdut motanul: ”Răspunde la numele de Khan. E foarte sperios!”

Fiul lui Liviu Dragnea, în genunchi! L-au ”executat” în prelungiri! Poate are noroc cu noul business...de creșterea cămilelor!!!

Fiul lui Liviu Dragnea, în genunchi! L-au ”executat” în prelungiri! Dacă la fotbal situația este critică, ei bine, conform presei, Valentin Dragnea are lipici la bani și la afaceri, așa că se apucă de creșterea cămilelor, după relatările unei anchete a ziarului Liber în Teleorman. “Urmașul lui Liviu Dragnea are o pasiune genuină pentru business. Întreaga lui existență pare să se desfășoare în structuri de acționariat și strategii de afaceri, deși n-a absolvit decât o banală facultate de transporturi. Urmărind în documente oficiale parcursul unei singure afaceri a lui Valentin Dragnea putem constata simplu și fără dubiu legătura puternică cu banii familiei sale, legătură pe care faptele o demonstrează mai bine decât orice altceva.”, a relatat liberinteleorman.ro. Citește materialul integral AICI