Alberto, fiul lui Nicolae Guță și al Narcisei Balaban, a postat pe contul lui de soicalizare un videoclip în care trage cu sete dintr-o narghilea și suflă fumul în toate părțile. Guță Jr. se află într-un local destul de plin, muzica sună tare din boxe iar el stă pe o canapea, cu o pereche de ochelari de soare și fumează ”ca un șarpe”. Băiatul este minor și abia a împlinit 14 ani.

Imaginile au fost postate de Guță Jr. în urmă cu o săptămână, însă nu se știe dacă sunt realizate în aceeași perioadă, ținând cont că localurile cu spații închise încă nu s-au deschis din cauza pandemiei. Alberto este elev la Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” și are la activ mai multe premii la pian, fiind unul dintre cei mai talentați copii din generația lui.

În urmă cu 6 luni, Narcisa, mama lui Alberto, spunea că băiatul ei are probleme de sănătate, că a ajuns din nou la spital și că pe Nicolae Guță, tatăl băiatului, nu-l intersează de acesta și nu-l ajută cu nimic.

„Alberto nu s-a simţit prea bine şi suntem la spital. Copilul ăsta nu e orice copil, e al Regelui Guţă. E tatăl copilului meu şi asta nu poate fi schimbat de nimic. Copilul meu are probleme de sănătate, nu se ştie încă ce are, dar nu e ceva grav. Aşteptăm rezultatele analizelor.

Am zis să nu mai vorbesc, să nu îl mai deranjez, dar toate au o anumită limită. Uitaţi şi voi ce tată are băiatul meu: Regele Guţă care nu se implică şi nu îl interesează că acest copil e la spital. Aşa cum ştie să fie pentru alţi copii ai lui, aşa trebuie să fie şi pentru Alberto. Se bate cu cărămida în piept că el e cel mai bun tată, spune asta pe la toate emisiunile, dar nu e aşa!

Trebuie să arătăm lumii care îl laudă pe Guţă că lucrurile nu stau aşa cum spune el. Timp de 16 ani am stat şi am suferit lângă el, dar acum tot ce contează e legătura dintre el şi copilul lui, că nu l-am făcut pe Alberto cu cineva de pe stradă. El nu îi apreciază talentul. Poate acum vrea să-l sune pe copilul lui, că altfel nu vrea”, spunea Narcisa în luna ianuarie a acestui an.