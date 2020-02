Fiul lui Nicolae Guţă s-a lăsat de muzică pentru că este mai talentat în alte domenii. Nicu a cântat câţiva ani, ajutat de tatăl său şi de sora Nicoleta, dar nu a avut succesul scontat.

De aceea, a ales să se orienteze spre alte domenii. El se ocupă de afacerile imobiliare ale familiei, iar de aproape un an a început să vândă maşini la mâna a doua. (vezi cum a scos-o Culiţă Sterp din afaceri pe Carmen de la Sălciua)

Fiul lui Nicolae Guţă s-a lăsat de muzică: „Nu fac schimburi!”

De curând, Nicu şi-a anunţat amicii că are şi alte produse în ofertă. „Vand telefoane și tablete second hand in stare foarte buna, la prețuri rezonabile”, a anunţat fiul lui Guţă pe pagina sa de facebook.

Nicu are la ofertă iPad mini celular 16 gb alb (800 lei), iPad mini celular 16 gb negru (900 Ron), iPad Air Alb 64 gb (700 Ron), iPhone s alb 64 gb (700 Ron), iPhone 6 plus pt piese (200 Ron) sau Play Station Vita (500 Ron). „Nu fac schimburi!”, a mai anunţat Nicu.