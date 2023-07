Fiul lui Victor Pițurcă, desființat de fosta iubită, o cunoscută prezentatoare TV. „ Alex este neasumat, are vicii și e imatur”

In articol:

Alex Pițurcă a fost dintotdeauna un playboy mioritic, un tip pe a cărei listă s-au aflat numele unor frumuseți autohtone dorite de toți bărbații, de la Alina, fosta componentă a trupei A.S.I.A. sau Monica Orlanda până la deja celebra Cristina Ich, femeia care i-a dăruit și un copil.

Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer Victor Pițurcă, și prezentatoarea Iulia Pârlea, relație de trei ani

Fiul lui Victor Pițurcă a mai avut o idilă, extrem de mediatizată, și cu o prezentatoare TV. Este vorba despre Iulia Pârlea, cea care ne adduce informațiile despre vreme în fiecare zi în casele noastre.

Povestea de dragoste dintre Alex și Iulia a început în anul 2016 și a durat timp de aproape trei ani. Ulterior, fiecare a luat-o pe drumul său și, multă vreme, niciunul dintre ei nu a dorit să comenteze de ce s-a ajuns la final.

Fiul lui Victor Pițurcă, desființat de fosta iubită, prezentatoarea TV Iulia Pârlea. ” Atunci am suferit, dar mi-a trecut între timp, m-am vindecat”

Anul trecut însă, într-un puseu de sinceritare, Iulia Pârlea i-a spus lui Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii sale, lucruri mai puțin plăcute despre Alex Pițurcă.

„Neasumat, are vicii și e imatur. Noi am fost împreună aproape 3 ani. Atunci am suferit, dar mi-a trecut între timp, m-am vindecat. S-a acoperit rana, s-a închis. Toate relațiile mele au fost serioase”, a declarat Iulia Pârlea despre relația cu fiul lui Victor Pițurcă.

Iulia Pârlea nu regretă relația cu Alex Pițurcă! ” Este bine că s-a întâmplat așa”

În ciuda despărțirii dureroase de Alex Pițurcă, prezentatoarea TV a spus că nu regretă relația pe care a avut-o cu fostul fotbalist.

”Nu regret nicio relație pe care am avut-o, aventuri nu am avut. Relațiile nu le regret pentru că toate m-au adus în punctul ăsta.

Repet, am suferit atunci, după relația cu Alex Pițurcă, dar nu a fost o suferință din… Nu are rost să intrăm în detalii. Este bine că s-a întâmplat așa”, a mai povestit Iulia Pârlea, în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.