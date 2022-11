Fiul regretatului pilot Adrian Iovan și al Romaniței a atins o nouă performanță, la doar 16 ani. Ce vrea să facă Albert în Laponia?

In articol:

Regretatul Adrian Iovan, care a murit într-un tragic accident de avion, ar fi mândru de fiul său. Tânărul îi calcă pe urmele tatălui său, fiind un pilot de raliuri foarte talentat, dar și un constructor de perspectivă.

Fiul regretatului pilot Adrian Iovan și al Romanței, o nouă performanță la doar 16 ani

De asemenea, Albert Iovan, s-a clasat pe locul 3 la Campionatele Naționale și de curând a înregistrat o nouă performanță. Tânărul are doar 16 ani, însă viitorul lui arată grandios.

Tânărul, Albert Iovan, este un inovator de perspectivă. Împreună cu alți colegi, Albert a construit o mașină ce urmează să fie testată pe lacurile înghețate din Laponia, de o comisie de specialitate. Albert Iovan a dovedit că la 16 ani poți să faci tot ceea ce-ți dorești prin muncă, stăruință și dedicare.

„ La unul dintre cluburi, unde a început să meargă, în cadrul Inovation Cup, a construit o mașină electrică, cu alți copii. Mașina a fost testată de Titi Aur. Anul acesta mai trebuie doar să o închidă cu carcasa. A fost nominalizată să participe la un eveniment foarte interesant, la anul, în luna februarie din Finlanda și va fi testată pe lacurile înghețate din Laponia. Faptul că e pilot de raliu, dar în același timp e pasionat de tot de înseamnă design, inginerie și realizarea unei mașini, înseamnă că el deja își alege drumul”, a declarat Romanța Iovan, pentru Playtech.ro.

Citeste si: Riscul uriaș pe care Romanița Iovan și l-a asumat de dragul fiului. Inconștiență sau curaj? ”Mi se pare nebunia vieții”

Citeste si: Fanii Madonnei, îngrijorați de noul TikTok postat de vedetă. „Ce s-a întâmplat cu ea?”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Romanița Iovan și Albert Iovan [Sursa foto: Facebook]

Creatoarea de modă, Romanța Iovan, și-a însoțit fiul la toate competițiile. Mai mult de atât, ea l-a însoțit și la antrenamente la Sibiu, fiind nevoiți să facă naveta București-Sibiu. Acum, tânărul va merge, pentru prima dată, neînsoțit în Finlanda.

„ Am fost peste tot cu el, dar în februarie va trebui să meargă singur. Ca să fie un pilot bun, s-a antrenat și mental, merge și la sală, pentru echilibru, forță, mușchi. E foarte important să aibă forță să țină volanul. Sunt chestiuni de secundă ce se pot întâmpla. Acum vrea la o etapă superioară. A făcut 16 ani în octombrie, și poate lua carnetul acela, poate participa la Rally 2. Ideea e că a fost un an competițional foarte intens, chiar s-a pregătit serios. Am mers mereu cu el, face antrenamente la Sibiu, dar nu sunt prea dese. Aici nu avem circuite, iar mașina pe care concurează, e în Sibiu”, a mai adăugat Romanța Iovan pentru sursa citată.

Albert Iovan este leit tatăl său

Romanța Iovan a spus că fiul său, care la doar 16 ani măsoară deja 1,87 metri, este leit tatăl său. Creatoarea de modă a mai adăugat despre fiul său că este foarte pretențios în ceea ce o privește pe viitoarea sa iubită. De asemenea, Albert Iovan nu mai este pasionat de haine, investind acum în noua sa pasiune.

Citeste si: Fiul Romaniței Iovan și-a întrecut mama la înălțime. Albert Iovan are 15 ani și visează să devină pilot de raliuri: "Mama mă înțelege foarte bine"

„ E leit Adrian, are conformația lui, dar pe culorile mele, blond, cu ochi albaștri. Nu are încă iubită, e în tatonări, e foarte pretențios. Acum nu mai e preocupat cu hainele, de unde se îmbracă, fiind conștient de ceea ce-l pasionează. A depășit acel moment….Vrea să investească în pasiunea lui. Important că se formează ca individ. Trebuie să ai un bun echilibru mental. I-am spus să nu gândească prea mult la volan, să facă calcule, ci să facă cursa cât mai bine”, a mărturisit Romanța Iovan.

Romanița Iovan și Albert Iovan [Sursa foto: Facebook]