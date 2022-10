Fiul Romaniței Iovan, experiență teribilă! S-a răsturnat cu mașina sub privirile mamei sale: "Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit atunci"

In articol:

Albert, fiul Romaniței Iovan și al regretatului pilot Adrian Iovan, își moștenește tatăl la capitolul adrenalină. Adolescentul, în vârstă de 16 ani, are o pasiune nebună pentru tot ceea ce înseamnă cursele de mașini, iar de curând s-a clasat pe podium la Campionatul Național de slalom în paralel.

Creatoarea de modă își susține fiul și nu lipsește de la nicio competiție, chiar dacă asta presupune să fie și martora unor momente care îi dau fiori. Într-un interviu recent, pentru impact.ro , Romanița Iovan a povestit prin ce a trecut atunci când și-a văzut fiul că s-a răsturnat cu mașina, chiar sub privirile ei.

Citeste si: Romanița Iovan, lecție de viață pentru fiul ei: "Mi-a zis că vrea bani. I-am dat să spele rufele. Îi dădeam 50 de lei pentru fiecare mașină spălată"

Romanița Iovan: "A ieșit în decor, s-a și răsturnat. Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit atunci"

Romanița Iovan nu lipsește de la nicio competiție a fiului ei, însă recunoaște că uneori îi este greu să-l privească pe Albert în unele ipostaze, atunci când adrenalina atinge cote maxime. Creatoarea de modă a dezvăluit că a trecut de multe ori prin momente dificile, însă de departe cel mai greu i-a fost atunci când și-a văzut copilul răsturnându-se cu mașina: "Albert are genă de pilot, e băiatul lui ta-su, e ceva normal, are în sânge adrenalină. Acesta e drumul lui, la 18 ani va vrea să sară cu parașuta. Merg peste tot cu el. Are și sponsori. Mașina e colantată cu numele lor. El chiar avea nevoie de performanța asta. Nu există performanță fără depășirea limitelor. Aceasta înseamnă și ieșirea în decor și răsturnarea cu mașina.

A ieșit în decor, s-a și răsturnat. Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit atunci. E foarte bine însă încastrat în mașină, există un sistem de prindere iar dacă te răstorni, nu ai ce să pățești. Iar în dreapta, stânga, sunt maluri și vegetație, nu-i altă șosea. Nu știam nimic despre asta înainte să intru în horă. Am emoții de fiecare dată.", a povestit Romanița Iovan, pentru sursa citată.

Citeste si: Bianca Comănici și frații ei sunt în doliu: „Cristi e sus acum”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Albert, fiul Romaniței Iovan [Sursa foto: Instagram]

Fiul Romaniței Iovan este campion național

Albert Iovan face performanță atunci când vine vorba despre cursele de mașini. Fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan s-a clasat anul acesta pe locul 3 la Campionatul Național de slalom în paralel: "Albert a terminat Campionatul Național care în acest an a avut șase etape, ce au avut loc la Sibiu, pe două circuite, unul la Șura Mare, pe locul 3. Sunt practic două circuite care se întrepătrund, dar piloții nu se întâlnesc. Numărul general la fiecare etapă e cam între 36-40 de piloți. O competiție începe cu prima tură, de recunoaștere, după care urmează primul antrenament cronometrat și patru manșe de concurs, din care se scoate timpul cel mai prost. La final e un clasament la care fiecare loc înseamnă puncte.

Citeste si: Romanița Iovan, secretul siluetei de invidiat, la 57 de ani. Programul zilnic de la care nu se abate vedeta: ”Cel mai bun tratament”

El a avut trei locuri de 3 și în rest atât de multe puncte, încât la final a ieșit tot pe locul trei. Nu e pe categorii de vârstă, Albert a fost cel mai tânăr la juniori, unde sunt și băieți de 20 de ani. La astfel de campionate, fiind circuit închis, care nu e pe drumuri publice, nu-i trebuie permis.", a mai spus Romanița Iovan, pentru sursa menționată.

View this post on Instagram A post shared by Romanita Iovan (@romanitaiovan)