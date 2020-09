Ioan Ciupilan [Sursa foto: Facebook]

Un incident revoltător a avut loc la Husi, în ziua alegerilor locale. Primarul în functie Ioan Ciupilan si fiul acestuia, Stefan, au ajuns protagoniștii unui scandal, dupã ce, cel din urmã, ar fi votat pe sase buletine, în loc de patru.

Stefan Ciupilan a spus cã a primit, din gresealã, buletinele de vot, acesta sesizând presedintele sectiei de votare. Tatăl lui, primarul în funcție, a fost cel care a sesizat politia. Ioan Ciupilan a spus cã a fost o gresealã sesizatã la timp si cã, de fapt, un coleg de partid este cel care s-ar face vinovat pentru cã buletinele de vot au ajuns în posesia fiului lui, înmânate de omul pe care colegul lui l-a numit în sectia de votare respective, potrivit vremeanoua.ro. La Husi, nu ar fi fost singurul incident de acest gen. Un medic de la spitalul din Husi a primit si ea douã buletine de vot, dar pe unul l-a returnat.

Ioan Ciupilan[Sursa foto: Facebook]

Ce spune Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru

Principalul contracandidat al primarului Ciupilan, Alexandru Nechifor a avut și o reacție în urma incidentului: „Am fost sesizati de reprezentantul nostru din sectia de votare de la Scoala nr.2 cã fiul primarului Ioan Ciupilan a fost surprins încercând sã bage în urna de vot douã buletine stampilate, pentru alegerea primarului. Cele douã buletine le-a „procurat” chiar de la reprezentantul lor în sectia de votare”.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru[Sursa foto: Facebook]

Cazul a intrat și-n atenția polițiștilor vasluieni, dar și a Ministrului Sãnãtãtii, Nelu Tãtaru, care present la Husi, a declarat jurnalistilor cã nu crede cã incidentul în care a fost implicat fiul primarului Ioan Ciupilan a fost o gresealã, ci o încercare de fraudã, descoperitã la timp, conform aceleiași surse.

„Cam multe greseli în dimineata asta! Oricum, noi am sesizat si Biroul Electoral Judetean, sã fie mai vigilent cu ziua de astãzi, la fel si Birourile de Circumscriptii. Totusi, suntem la 30 de ani de la Revolutie, cred cã trebuie si altceva. Si trebuie si o altã mentalitate, dacã am ajuns sã perpetuãm aceeasi stare de fapt, sã ne temem de fraude sau altceva. Înseamnã cã n-am evoluat deloc”, a explicat Tătaru.

Tatăl lui Ștefan spune că el a sesizat incidentul

Pe de altă parte, Ioan Ciupilan spune că el este primul care a sesizat incidentul.

„Eu am fost cel care a reclamat primul si nu altcineva. A fost fãcutã la presedinta sectiei de votare. Fiul meu a intrat în cabina de vot si acolo a observat cã are sase buletine, în loc de patru. A iesit din cabinã si a sesizat conducerea sectiei de votare. Presedinta sectiei de votare a început sã tipe cã de ce are mai multe buletine de vot. Greseala a fost a celui care a înmânat buletinele de vot”, spune Ioan Ciupilan.

Oamenii legii din Vaslui au deschis dosar penal.

„Tot în cursul zilei de astãzi, 27 septembrie, în urma aparitiei în spatiul public al unui material de presã, politistii din cadrul Politiei Municipiului Husi s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul cã un bãrbat în vârstã de 35 de ani, domiciliat în municipiul Husi, ar fi încercat sã introducã în urna de vot a unei sectii de pe raza municipiului Husi, douã buletine, pentru unul dintre candidatii la o functie publicã. Din primele verificãri efectuate, s-a constat cã bãrbatul ar fi primit în plus douã buletine de vot, si-ar fi exercitat dreptul de vot în mod legal pe setul de patru, iar pe cele douã primite în plus le-ar fi returnat membrilor comisiei, fãrã a aplica vreo stampilã sau mentiune pe acestea. Pentru clarificarea împrejurãrilor în care s-a produs fapta sesizatã, în cauzã a fost deschis un dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvârsirii infractiunii de tentativã de fraudã la vot”, potrivit unui comunicat al Poliției Vaslui.

Între timp, Ioan Ciupilan a câștigat un nou mandat de primar.

”Va mulțumesc tuturor pentru votul acordat astăzi. Împreuna am câștigat la primarie cât și la consiliul local cu un scor majoritar . Continuam împreuna!”, a scris Ioan Ciupilan.