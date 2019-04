Se poate spune că fiul Zinei Dumitrescu a terorizat o femeie. Cătălin Negreanu, care a fost acuzat de mulţi că şi-a dus mama la azil şi că apoi a incinerat-o, după decesul din 28 martie, se pare că este un bărbat violent. În presă au apărut informaţii că şi-ar fi bătut soţia, iar un alt episod, petrecut în urmă cu mulţi ani, pare să confirme că e un tip impulsiv. Fiul Zinei a fost caracterizat în termeni duri de o fosta subordonata de-a sa, cu care a lucrat la departamentul de PR al unui ziar. „Şef îmi era domnul Cătălin Negreanu, Director de PR, fiu al doamnei Zina Dumitrescu. Un om inteligent, dar destul de nepoliticos şi răutacios cu cele 3 gîsculiţe studente din subordine. Eu eram aia desemnată să-i duc şi să-i aduc costumele de la Nufărul, să plimb cîinele vecinului, să îi răspund la telefon la 11 seara să îi aduc aminte unde şi-a lăsat cravata. Profesional nu strălucea omul, noroc că eram mulţi şi ne veneau idei la grămadă”, a scris colega lui Negreanu pe blogul printesaurbana.ro. (vezi ce va face fiul Zinei cu cenuşa mamei sale)

Citeste si: Acuze grave la adresa fiului Zinei Dumitrescu! Bărbatul își bate nevasta? Declarații uluitoare

Fiul Zinei Dumitrescu a terorizat o femeie: "Încă 2 ani am asudat pe plantaţia domnului Negreanu"

„Nu primeam concediu cînd voiam eu, ci cînd voia măria sa şeful. Cel mai adesea, niciodată. Dacă întîrziam 2 minute, primeam avertisment şi penalizare la salariu (care oricum era uriaş), dacă îndrăzneam să plec la finele programului eram apostrofată că-s superficială. După ce-am luat licenţa şi-am susţinut şi lucrarea de diplomă, am fost promovată la funcţia de Specialist PR cu program full time. Salariu: 250 de dolari. Era toamna lui 2002. Încă 2 ani am asudat pe plantaţia domnului Negreanu. Atît de tare mă umilea uneori cu cerinţele lui absurde (sînt sigură că ştia şi el că-s absurde, dar dacă tot avea fete la comandă, de ce să nu le folosească), că plîngeam în toaletă cîte-o juma de oră pe zi. Îmi dădea lecţii despre cum se lipeşte corect un afiş cu scotch şi cum se întinde un baner fără cute, neuitînd să-mi sublinieze în proces cît sînt de proastă şi de incompetentă. Cumva mi se părea că mai am de tras înainte să merg mai departe, aşa c-am mai stat. Cînd lecţiile lui au început să-mi fie predate de la distanţă tot mai mică şi deja începea să-mi fie teamă să rămîn singură cu el în biroul de la subsol, mi-am urcat timid un CV pe ejobs”, a mai dezvaluit aceasta.

Fiul Zinei Dumitrescu a terorizat o femeie: "Normal c-a luat-o razna"

Acum mulţi ani, fiul Zinei Dumitrescu a terorizat o femeie. Cand aceasta i-a spus lui Negreanu că şi-a găsit un alt loc de muncă, acesta a ameninţat-o: „L-am anunţat pe domnul şef că urmează să-l părăsesc. Normal c-a luat-o razna, probabil îşi imagina c-o să iasă la pensie cu mine cărîndu-i costumele la şi de la spălătorie, eventual dîndu-i şi cu aspiratorul în garsonieră. Întîi a încercat să-mi promită mai mulţi bani (pînă-atunci auzisem numai că nu e buget de măriri, eu stăteam pe aceiaşi bani încă de la angajarea full time), concedii normale. Eu zîmbeam galeş. S-a enervat. A început să mă ameninţe. Că n-o să mă mai angajeze nimeni în oraşul ăsta. Că îmi dă foc la amărîta de maşină pe care abia mi-o luasem de cîteva luni (un tico la mîna a cincea), că o să văd eu una şi alta. Evident, n-am văzut nimic. Mi-am luat concediu în preaviz şi dus-am fost”.