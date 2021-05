Flavia Groșan vorbește despre bronhoscopie, analiza pe care a făcut-o și Ion Dichiseanu și de unde s-a ales cu bacteria care l-a ucis: „Cu două întrebări aș arunca presa în aer”

In articol:

După moartea mareu actor Ion Dichiseanu, românii au început să aibă rețineri în ceea ce privește bronhoscopia, analiza de unde, susține fiica regretatului artist, acesta s-ar fi infectat cu bacteria periculoasă care l-a omorât.

Flavia Groșan, medicul care a avut de-a lungul timpului declarații controversate în ceea ce privește tratamentul sau terapiile pentru bolnavii de COVID-19, îi îndeamnă pe cetățeni să nu ocolească această analiză. Iată care sunt și argumentele ei.

Plămâni [Sursa foto: PixaBay]

Flavia Groșan: „ Este o investigație de bază, cu riscuri minime pentru un bronholog experimentat ”

Medicul pneumolog susține că din câte astfel de analize a efectuat niciodată nu s-a pus problema ca vreun pacient să se infecteze cu o astfel de bacterie. Totuși, aceasta îi îndeamnă pe români să nu evite să facă această analiză dacă au nevoie de ea, căci nu ar trebui să se întâmple nimic grav dacă sunt consultați de un specialist experimentat.

„ După ce Groșan a băgat panica în populație cu oxigenul, acum apare panica pentru endoscopie bronșică. Vezi, Doamne, te poți infecta mortal în urma acestei intervenții invazive. Recunosc, colegul nu a fost mediatizat ca și mine. Ce noroc pe capul lui.

Prieteni, practic oxigenoterapia în limita ghidurilor disponibile. Am practicat endoscopia bronșică peste 10 ani. Am în portofoliu profesional peste 6000 de cazuri investigate. Dar nu țin minte sa fi avut vreo infecție atât de gravă. Poate și din precauție, sau în urma unor controale în care mi s-au zdruncinat creierii. Echipa mea, sunteți pe aici. Spuneți voi dacă am dreptate.

Și îmi mai aduc aminte ceva. În anii ăia eram chemată zilnic pentru bronhoaspiratii în secții ATI din alte spitale. Cu două întrebări, iar aș arunca presa în aer. Dar n-am sa le pun.

PS. În concluzie, să nu vă fie frică de bronhoscopie. Este o investigație de bază în Pneumologie, cu riscuri minime pentru un bronholog experimentat ”, a explicat Flavia Groșan pe pagina personală de Facebook.

Ion Dichiseanu

Ioana Dichiseanu, despre modul în care marele actor s-a infectat cu bacteria agresivă

Îndrăgitul actor a fost declarat mort pe 20 mai, în jurul orei 15:00, la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a stat internat câteva luni bune. A ajuns la spital cu pneumonie bilaterală severă, cauzată de o bacterie periculoasă despre care fiica acestuia spune că s-ar fi infectat în urma unei bronhoscopii, analiză pe care Ion Dichiseanu a efectuat-o la o clinică privată.

„S-a dus să facă o radiografie, o simplă radiografie, pentru că i se părea că simte ceva la un plămân. Și i-am spus să merge să facem radiografia ca să se liniștească. Acolo ni s-a spus că e important să facă și un CT. CT-ul a fost interpretat nu foarte concludent. Vreau să mă consult întâi cu un avocat și să mi se spună ce șanse am să dovedesc că a fost malpraxis.

(…) S-a întâmplat la un consult privat, la o clinică privată (…) Voi strânge dovezile și le voi pune cap la cap (…) Analizele au fost interpretate greșit. Ni s-a spus că este cancer. Nu are niciun cancer! Deci oamenii de acolo au citit că ar avea cancer. L-au trimis la o bronhoscopie, la o altă clinică privată, pentru a i se preleva și o biopsie.

La acea biopsie, o bacterie i-a infectat plămânul. Nu este vorba despre coronavirus. Este o bacterie foarte agresivă. Din punctul meu de vedere este o minune că vorbim despre el astăzi și că este încă alături de noi. A avut un diagnostic greu. Așa a ajuns la Spitalul Floreasca și medicii de acolo l-au pus pe picioare”, a declarat Ioana Dichiseanu pentru un post de televiziune.