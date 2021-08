Flavia Mihășan a împlinit 37 de ani! Cum se simte fosta asistentă tv

Flavia Mihășan a împlinit 37 de ani [Sursa foto: Instagram] 22:30, aug 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

Flavia Mihășan a împlinit atăzi, 5 august, frumoasa vârstă de 37 de ani. Fosta asistentă tv se dedică în totalitate familiei sale, mai ales după ce a devenit mămică pentru a doua oară. Blondina își celebrează ziua de naștere la malul mării, alături de familia ei și câțiva prieteni.

Pentru un post de televiziune, ea a mărturisit că iubitul ei este în fiecare an primul care îi urează „La mulți ani”.

„Prima urare a fost de la Marius, la 12 noaptea, el e primul care-mi urează în ultimii ani. Sunt super recunoscătoare, primesc multe cadouri, azi am primit unul de la Marius, am avut o zi super frumoasă”, a declarat Flavia Mihășan.

Cum se simte Flavia Mihășan la 37 de ani

Flavia Mihășan a mărturisit că se simte o mamă împlinită, iar copiii ei sunt cea mai mare realizare. Chiar dacă de multe ori nu reușese să se odihnească, viața de mamă îi priește vedetei. Ea a mărturisit că este ajutată în egală măsură și de iubitul ei, Marius.

„Nu știu cum mă simt ca femeie. Ca mamă mă simt împlinită, e ce mi-am dorit, câteodată nici nu-mi vine să cred, când mă uit la poze îmi dau seamă că sunt doi, e copleșitor, sunt super ok, doar că sunt cam nedormită, orice mamă înțelege. Dar ne adaptăm repede, Marius l-a luat în îngrijire pe Carol, iar cel mic e complet dependent de mine”, a mai spus fosta asistentă tv.

Flavia Mihășan, despre al treilea copil

Întrebată dacă mai are în plan să facă și cel de-al treilea copil, răspunsul Flaviei Mihășan a fost unul negativ. „Tot ce se întâmplă acum este în urma unor dorințe, noi ne-am propus să avem doi copii și acum gata, nu mai facem. Ne vedem de cariere de acum încolo, am întârziat momentul pentru că mi-a plăcut viața pe care am trăit-o până la copii și acum îmi place că le-am combinat”, a adăugat blondina.