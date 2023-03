Flavia Mihășan a revenit pe micile ecrane! Anunțul cu care i-a bucurat pe fani: „Am lipsit multă vreme”

In articol:

Flavia Mihășan se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Flavia Mihășan și-a anunțat fanii că, după o lungă pauză în care a lipsit de la TV, se întoarce pe micile ecrane, în sânul aceleiași echipe a matinalului moderat de Răzvan Simion și Dani Oțil.

„Am lipsit multa vreme. Mult, dar cu motivele cele mai intemeiate din lume.

De ceva timp insa, am simtit ca ma pot desprinde usor, usor de rutina cu care m-am obisnuit in ultimii ani asa ca am trimis o intentie in univers si am revenit in echipa. De aici incolo ne vom vedea mult mai des si abia astept!:)

, a scris Flavia Mihășan, pe pagina personală de Instagram.

Ce spunea Flavia Mihășan, înainte de a reveni la TV

Înainte de a le face bucuria fanilor, aceea de a reveni din nou pe micile ecrane, Flavia Mihășan a făcut o serie de declarații despre matinalul unde a fost asistentă ani la rând, alături de colegii săi, Răzvan și Dani, precizând că i-a plăcut foarte tare.

„Recunosc că mie mi-a plăcut foarte tare matinalul. Pentru mine nu a fost niciodată ceva greu de făcut și mi-ar plăcea genul acela de program, mai ales pentru că nu durează toată ziua. Dar nu știu, aștept să văd ce îmi rezervă viitorul”, a spus Flavia Mihășan, a declarat Flavia Mihășan, pentru Ego.ro, în urmă cu câteva luni.