Flavius de la Casa Iubirii, îndrăgostit de Nona? ”E pe stilul meu”. Ce a spus despre concurentă | EXCLUSIV

Flavius, fost concurent Casa Iubirii sezonul 1, a vorbit despre motivul pentru care s-a oprit din a mai posta pe social-media, despre relația pe care a păstrat-o cu Anca, dar și despre concurenții de acum din Casa iubirii.

Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Flavius a povestit că față de Anca nu mai are nici un sentiment, chiar dacă au avut discuții, el a trecut peste și că se declară detașat. Flavius presupune că Ionuț mai are flash-uri cu Larisa, încă de când erau amândoi în relație în casă, și că acesta ar fi de fapt motivul pentru care își dorește să plece. În schimb, Flavius a zis că Radu a făcut-o pe Cristina de râs și că a făcut comentarii răutăcioase, ba chiar că Radu s-a schimbat în rău.

Flavius ar vrea să o cunoască pe Nona

Flavius a recunoscut! Dacă ar fi să intre în competiție, are o preferată. Este vorba despre Nona, cea care este într-o relație cu Patrick.

"Dacă aș fi fost în casă, aș fi vrut să o cunosc pe Nona. Cred că ea e cea mai pe stilul meu, plus că are tatuaje, îmi place asta la o femeie. Și Bianca e mișto. Ele sunt două fete diferite, dar pe Nona mergeam dacă eram în sezonul doi. Clar. Pentru Bianca am respect că e mișto, deșteaptă, arată și bine.", a declarat Flavius.

Mai are Flavius sentimente pentru Anca?

Flavius și Anca au format un cuplu, însă s-a destrămat la scurt timp după încheierea competiției. Acum, tânărul mărturisește dacă mai are sau nu sentimente pentru fosta lui iubită.

"Nu am mai vorbit cu Anca. Nu mai e niciun sentiment. E indiferență, nu contează. Dacă mă întreabă cineva de Anca, parcă nici nu mi se pare că am fost cu ea. În afară de chestia cu TV, nu mi se pare că am fost cu ea. Dacă aș vedea-o în fața mea, aș întreba-o ce mai face, am purta o conversație normală. Nu aș putea să mă gândesc, mamă, e fosta mea cu care am fost. Nimic de genul să vreau să plec. E foarte improbabil să îmi stârnească o persoană așa ceva. Ea fiind o persoană matură, nu ar trebui să aibă o problemă.", a mărturisit Flavius, la Culisele Iubirii.

