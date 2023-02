Flavius de la Casa Iubirii răspunde acuzațiilor lansate de Anca, cum că ar fi înșelat-o: “Ea vrea să fie fană în viață, iar eu vreau să fiu star” | EXCLUSIV

In articol:

Flavius, concurentul sezonului 1 Casa iubirii, îi dă replica Ancăi după ce aceasta l-a acuzat că a înșelat. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Flavius i-a răspuns Ancăi la absolut tot ce a spus despre el.

Flavius recunoaște dacă i-a fost infidel Ancăi

Flavius ne-a povestit ce s-a întâmplat de nu a mai putut continua, ne-a dezvăluit ce simte pentru Anca, dar ne-a povestit și despre femeia matură despre care Anca vorbea.

Nu mai e un secret pentru nimeni că Flavius și Anca nu mai sunt împreună, dar se află în plin război. Ce doi și-au aruncat vorbe grele, însă Anca l-a acuzat pe Flavius, într-un interviu precedent, că ar fi înșelat-o cu o femeie mai în vârstă. Tânărul nu a stat pe gânduri și i-a dat replica, în platoul WOWnews.

"Ideea e că eu sunt singur, când am intrat în casă am fost singur și dacă stau să mă gândesc am fost singur și în relația cu Anca. Sunt singur, nu am relație și dacă ea spune chestia asta, mi se pare aberant. Într-o relație te afișezi, una-alta, nu ar putea să fie așa o relație. Sincer, ce iubită ar fi de acord cu faptul ca eu să mă duc într-o emisiune și să fac chestiile pe care eu le-am făcut pentru Anca, chestii romantice. Nicio femeie nu ar fi de acord, asta înseamnă că nu i-ar păsa. Mi se pare penibil să îmi spui de chestii materiale. Eu o să rămân diplomat, dar când o aud că ea e femeia fatală și eu am pierdut zeița zeițelor mă face doar să râd. Voia să îmi arate drumul, dar nu avea ce, că era oarbă.", a declarat Flavius.

Citeste si: Larisa Udilă nu a mai rezistat și a făcut totul public: „Am zeci de mesaje în care mi se spune”. Bruneta a făcut lumină imediat- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Flavius, replici usturătoare pentru Anca

Flavius a mai adăugat în declarații câteva detalii neștiute despre relația lui cu Anca. Se pare că el este cel care a pus punct și este mai fericit ca niciodată pentru decizia luată. L-au deranjat vizibil replicile Ancăi.

"Ea a zis că nu se mai întoarce niciodată la mine, dar în primul rând cine te vrea înapoi? Eu m-am rupt, eu am vrut să fie gata, pentru că nu se mai putea. Mie mi se pare că dacă tot stai pe live-urile mele și încerci să induci lumii o chestie, nu poți să mă scoți din cap și nu poți să treci peste mine, înseamnă că cumva tot ești acolo. M-am simțit foarte eliberat când m-am despărțit de ea, parcă mi s-a luat o greutate de pe umeri, puteam să zbor din nou. M-m simțit foarte fericit. Mi-am dat seama că ea vrea să fie fană în viață, iar eu vreau să fiu star. Mi-a zis să am grijă ce spun să nu ajungem la tribunal.", a mărturisit Flavius, la Culisele Iubirii.

Citeste si: „Mă simțeam o unealtă.” Dani Oțil, despre cum făcea amor cu Mihaela Rădulescu- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Când vine primăvara 2023- Temperaturi ridicate de până la 19 grade Celsius/ ”Vom mai avea, cu siguranță, și episoade de iarnă”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!