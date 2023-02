Flavius s-a despărțit de Anca! Foștii concurenți de la Casa Iubirii nu vor să mai audă unul de altul: "Nu ne mai dăm nicio șansă" | EXCLUSIV

In articol:

Flavius, fost concurent Casa iubirii sezonul 1, face declarații despre fosta relație cu Anca și despre despărțirea prin care trec. Acesta a declarat că relația cu Anca s-a terminat și că nu își vor mai da nicio șansă.

Flavius s-a despărțit de Anca

Tot acesta a vorbit despre noii concurenți din Casa iubirii, despre relația lui Radu cu Cristina, dar și despre ce simte el față de Radu. Se pare că Flavius este puțin reticent când vine vorba de Radu și spune că dintre toți, pe el îl susține cel mai puțin.

Flavius a rupt tăcerea și a recunoscut. Nu mai formează un cuplu cu Anca. Când toată lumea credea că relația lor a avansat, de fapt, cei doi au pus punct. Cel care a preluat inițiativa a fost Flavius, care a dezvăluit și punctele slabe ale cuplului lor.

"Nu ne mai dăm nicio șansă, ne-am despărțit. Știu ce vor spune oamenii, că a fost doar de emisiune, că a durat doar o zi, dar pur și simplu nu are legătură niciuna dintre astea, pentru că a fost ceva real acolo. Eu chiar am simțit ceva real și ea cred că a simțit. Eu simțeam că nu va fi ce îmi doream eu neapărat, relația asta am amplificat-o în capul meu. Parcă nu mă mai simțeam iubit. Ea spunea că îmi oferă toată libertatea din lume, asta înseamnă că nu eram un cuplu. Nu mai aveam conexiunea, eram prea liber, ea era și la distanță.", a declarat Flavius.

Motivul pentru care Flavius a încheiat relația cu Anca

Flavius a fost sincer și a vorbit despre motivele pentru care nu a vrut să mai continue alături de Anca. Se pare că șatena era mai atrasă de emisiune decât de el, iar acest lucru l-a deranjat. Acum, Flavius e pregătit să își trăiască viața fără Anca și este sigur că și ea va trece peste despărțire destul de rapid.

"Hai să fim sinceri! O dau pe față! Anca era mai mult într-o relație cu Casa Iubirii decât cu mine, vă jur. O chestie care pe mine m-a șocat....nu mai spun.(...) Aș fi vrut să vină pe partea mea spirituală. Să nu se mai creadă atâta de rea. Eu când m-am atașat, m-am atașat de căldura ei, nu de răceală. A fost regret prima dată când ne-am despărțit, dar acum nu mai simt nimic. Noi am încercat. Ea cred că se relaxează. E o persoană rece și se detașează, poate trece peste.", a mărturisit Flavius, la Culisele Iubirii.

