Flick Domnul Rimă și iubita lui

Dragostea plutește în aer pe o insulă din Grecia, unde astăzi și-au unit destinele Flick și Denisa. Cei doi au ales o nuntă simplă, pe plajă, departe de ochii curioșilor. Imaginile postate pe rețelele de socializare au strâns mii de aprecieri, iar internauții au rămas mască atunci când l-au văzut pe Flick deja însurat.

Nașii, invitați de seamă

Daniel Buzduan și soția lui au fost nașii celor doi. Familia lui Buzdugan împreună cu cei doi îndrăgostiți și bineînțeles, ofițerul stării civile, au fost singurii care au participat la minunata nuntă de pe plajă din Creta, Grecia.

”Suntem nași fără de veste/ în cea mai tare poveste!

Am aflat cu o zi înainte că vor ateriza în Creta Flick și Denisa și ne-au anuntat că au aranjat să se căsătorescă chiar aici pe insulă și că... noi o să fim nași:) La început am crezut că este o farsă, când Flick mi-a spus că absolut nimeni nu știe nimic și la eveniment vom fi doar noi, ei și ofițerul stării civile. Acum sunt deja soț și soție!

Suntem foarte fericiți alături de ei, ne rugăm la Dumnezeu ca să aibă o căsnicie binecuvântată, minim doi copii, multă dragoste și foarte multă răbdare, asta o spun din experiență:) Casă de piatră dragii noștri Flick și Denisa! Să vă țineți veșnic nebunia asta, nebunia asta e ceea ce face viața frumoasă!

Și pentru că suntem în Creta : Να ζήσετε! Na zisete!

Καλούς απογόνους! Kalous apogonous! Cu drag, Daniel, Monica, Luca și Maria”, este mesajul nașului Buzdugan.

Totodată, Flick a făcut și cea mai frumoasă rimă din viața lui, special pentru căsătoria cu Denisa:

”De azi, in fiecare zi

Am să te străng al piept întruna

Și am să fiu unde-ai să fii

Din august, ... pentru totdeauna!❤️

#happilyeverafter @flick_domnulrima

#29.08.2020”

