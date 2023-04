Flick și Denisa Filcea părinți pentru a doua oară? Chiar ”Domnul Rimă” a vorbit despre asta: "Pur și simplu mă bucur"

In articol:

Flick și Denisa Filcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de mai bine de 3 ani. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2020, iar în iunie anul trecut au devenit părinți pentru prima dată.

Fosta Miss Planet 2019 și ”Domnul Rimă” trăiesc cele mai frumoase momente alături de fetița lor, Eva. Cu toate acestea, fanii nu au putut să nu se întrebe dacă cei doi au de gând să își mărească familia și să îi ofere fiicei lor un frățior. Astfel, Flick nu a mai ezitat și a răspuns curiozității internauților.

Flick și Denisa Filcea părinți pentru a doua oară?

De când micuța Eva s-a născut, Flick și Denisa Filcea au tot fost întrebați dacă mai au de gând să devină părinți pentru a doua oară. Iată că răspunsul nu s-a lăsat așteptat și Flick a oferit detalii despre acest subiect.

”Domnul Rimă” mărturisește că deocamdată nu se gândește să devină tată pentru a doua oară, ci vrea să se bucure de cât mai mult timp în compania fiicei sale, Eva.

De asemenea, nici partenera sa de viață nu pare să fie nerăbdătoare pentru un al doilea copil.

„Deocamdată nu mă gândesc la asta. Pur și simplu mă bucur de fiecare clipă cu Eva, dar referitor la subiectul ăsta, am citit un banc foarte tare în engleză astăzi. Încerc să îl traduc. Spunea: „Eu și cu soțul meu nu ne dorim copii, cred că după masă, asta o să le și spunem”, a spus Flick, pe pagina sa de Instagram.

Cum s-a schimbat viața Denisei Filcea după ce a devenit mamă

Denisa Filcea recunoaște că a renunțat la foarte multe lucruri după ce a devenit mamă, însă nu regretă nimic, asta pentru că venirea pe lume a micuței Eva a fost ca o binecuvântare.

Dacă înainte fosta Miss Planet 2019 punea cariera pe primul loc, iată că de când a apărut fiica ei, aceasta își dedică tot timpul micuței.

„În ceea ce mă privește pe mine, am renunțat la foarte multe lucruri. Nu o spun sub formă de sacrificiu, ci m-am orientat spre altceva, ce consider că îmi aduce mult mai multă satisfacție sufletească. Îmi dedic tot timpul Evei”, a mărturisit, în urmă cu ceva timp, Denisa Filcea, pentru antenastars.ro.

Flick și Denisa Filcea nu se gândesc încă la un al doilea copil [Sursa foto: Instagram]