Flick a făcut aseară un live pe pagina de Facebook, acolo unde a ținut să prezinte cazul Biancăi, prietena lui în vârstă de 23 de ani, care a fost recent diagnosticată cu COVID-19.

La începutul lunii martie, Bianca a călătorit alături de un grup de prieteni în Barcelona, iar acolo se presupune că ar fi contactat virusul, după cum a povestit chiar ea în momentul în care a intrat în conversație.

Ce simtome a avut Bianca?

Tânăra și-a prezentat singură povestea. Ea a mărturisit că este internată de sâmbătă dimineață la un spital din Capitală și că în momentul de față starea ei este una bună.

Mai mult decât atât, ea a spus că nu știe cum a fost infectată, dar ia în calcul varianta în care să îl fii contactat în vacanță sau chiar la întoarcerea în țară, din avion, iar asta pentru că și alte două prietene ale fetei, care au fost cu ea în Spania, au fost testate pozitiv.

„Duminică am simțit că am răcit. Nu se știe de unde este virusul, pentru că eu m-am întors pe 9 martie din Barcelona. Am fost un grup, dar restul persoanelor nu au nimic. Atunci era un singur caz în Barcelona. Nu era zonă galbenă.

Am început să tușesc și îmi curgea nasul, în primele două zile. A apărut ulterior o usturime în nas când respiram. M-am gândit că aș putea fi infectată, dar am așteptat puțin să văd dacă e o răceală.

Am văzut că nu îmi trece și am sunat repede la medicul de familie. După ce am sunat la Telverde, m-au trimis către 112 și mi-au făcut legătura cu o ambulanță care mi-a zis că vor veni să mă vadă.

Nu am avut febră. Am avut avantajul vârstei și că sunt sănătoasă. La fiecare persoană reacționează diferit. M-au dus la spital, unde mi-au recoltat probe și m-au dus înapoi acasă. Mi-au spus să rămân în casă și să aștept să fiu sunată pentru rezultat.

Vineri seară m-au sunat și mi-au spus că testul a ieșit pozitiv. Mi-au spus să îmi fac bagajul și au venit cu izoleta”, a povestit Bianca.

Se uită la seriale de pe patul de spital

Bianca a povestit că nu se plictisește în spital, mai ales că nu are o formă agresivă a virusului, iar asta îi permite să se uite la filme sau seriale pe laptop. În momentul de față, tânăra se simte bine și nu mai prezintă simptome. Ea așteaptă să fie testată încă o dată pentru a afla dacă mai are sau nu virusul în organism.