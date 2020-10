Livian de la Puterea dragostei și noua lui iubită, Florentina [Sursa foto: Captură YouTube]

Livian Pop și Florentina Neagu formează un cuplu de câteva luni de zile și petrec foarte mult timp împreună. Iubita fostului concurent de la Puterea dragostei a postat în urmă cu puțin timp un mesaj prin care le cere ajutorul urmăritorilor săi. Este vorba despre cazul unei femeie în vârstă de 42 de ani care a fost diagnosticată cu cancer, iar probleme ei de sănătate sunt din ce în ce mai grave.

Florentina a postat mesajul cu scopul că va ajunge la cât mai multe persoane. Mihaela Mirea, numele persoanei care are nevoie de ajutor, a fost diagnosticată cu cancer la sân, după care a recidivat.

„Toți cei care mă cunosc știu că nu am apelat niciodată la nimeni, dar acum am nevoie de ajutorul vostru. Ea este fina mea, Mihaela Mirea, și este grav bolnavă. Acum 5 ani a fost diagnosticată cu cancer la sân, a făcut chimioterapie și a trecut cu bine, problema este că acum cancerul a recidivat, are metastază la cap, ficat și plămâni”, scrie în mesajul distribuit de iubita lui Livian.

Mesajul postat de Florentina Neagu la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Iubita lui Livian, apel către urmăritorii răi de pe Instagram!

La fiecare trei luni, Mihaela trebuie să se întoarcă în Turcia pentru analize, iar în totacest timp continuă radioterapia în România. Tratamentul și vizitele în Turcia reprezintă un efort financiar mult prea mare pentru familia Mihaelei.

„Are 42 de ani și are o fată care săptămâna viitoare împlinește 18 ani, vă rog din inimă să îi ajutăm, fiecare cât poate să transfere, orice sumă contribuie la șansa ei de a merge mai departe”, se încheie mesajul.