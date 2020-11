Florentina, iubita lui Livian, prinsă în timp ce vorbea cu alți băieți? Nelson Mondalu a intervenit: „O lași singură cu telefonul și pățești ca și cu celelalte”

Florentina, iubita lui Livian de la Puterea Dragostei, acasă la Nelson Mondialu [Sursa foto: Captură YouTube]

Livian de la Puterea Dragostei și Florentina, iubita lui, au o relație destul de serioasă. Fostul concurent al show-lui de la Kanal D, care a și câștigat cel de-al doilea sezon, a prezentat-o deja părinților lui pe tânăra care i-a furat inima. Mai mult, a dus-o în casa lor și, din imaginile publicate pe rețelele de socializare, pare că ea se simte destul de confortabil acolo.

Recent, Nelson Mondialu a publicat pe YouTube un video în care insinuează că Florentina l-ar înșela, cel puțin virtual, pe iubitul ei. „Nicole, prinsă în flagrant. Mesaje ascunse”, se numește filmulețul care i-a pus pe jar pe fanii cuplului. Tatăl lui Livian de la Puterea Dragostei o filmează pe tânără în timp ce folosește telefonul, apoi se duce la Livian, care era într-o cameră alăturată.

„Hai, că o lași singură cu telefonul și pățești ca și cu celelalte! Pățești! Numai așa ai avut tu!”, îi spune Nelson Mondialu lui Livian.

Reacția lui Livian de la Puterea Dragostei nu a fost însă deloc ala cum s-ar fi așteptat unii poate.

„Am încredere, las-o să scrie”, i-a spus Livian tatălui său, semn că relația lui cu Florentina este destul de puternică încât el să nu fie gelos.

Livian de la Puterea Dragostei și Florentina, iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Livian de la Puterea Dragostei și Florentina, discuții în contradictoriu

În urmă cu o săptămână, Livian de la Puterea Dragostei a rescunoscut că între el și iubita lui, Florentina, au existat câteva certuri, dar că formează în continuare un cuplu.

"Nu mai începem cu un zâmbet pe buze vlogul ăsta, pentru că vlogul ăsta anunță ce mulți se așteptau să fie. Din cauza unor discuții și din cauza anumitor chestii din ultimele zile, eu nu am mai încetat din a face Youtube, e plăcerea mea să fac clipuri și să interacționez cu voi. Însă, în ultimele zile, într-adevăr, am avut niște discuții, ca în orice cuplu, ca în orice relație, cu Nicoleta. Într-un final, adică astăzi, am ajuns la concluzia că cel mai bine e să lăsam la o parte orice discuție și să fim.. fericiți. Nu știu dacă până la adânci bătrâneți..", a declarat Livian, pe contul sau de Youtube.