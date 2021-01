Florentina, noi dezvăluiri despre Livian de la Puterea dragostei! Îl mai iubește sau nu pe fostul iubit? „Merita ceva mai bun”

In articol:

Livian de la Puterea dragostei și Florentina s-au despărțit în luna noiembrie a anului trecut, după aproximativ patru luni de relație. Cei doi au dat o șansă poveștii lor de dragoste, însă care s-a încheiat din motive de incompatibilitate. La câteva luni după despărțirea, bruneta a făcut din nou declarații despre relația cu Livian.

Într-o sesiune de întrebări pe pagina sa de Instagram, Florentina a răspuns la mai multe curiozități despre fostul ei iubit. Fosta iubită a lui Livian a recunoscut că nu mai este îndrăgostită de Livian, iar motivul pentru care s-au despărțit ar fi că el „Merită ceva mai bun”,dar la fel și ea. „Știu ce pot și ce merit”, a fost răspunsul focoasei brunete atunci când a fost întrebată de ce a renunțat așa ușor la Livian. În cazul în care fanii mai aveau speranța că cei doi se vor împăca, Florentina a dezvăluit că nu mai există cale de împăcare între cei doi.

Răspunsul Florentinei atunci când a fost întrebată dacă îl mai iubește pe Livian [Sursa foto: Instagram]

Livian de la Puterea dragostei, adevărul despre despărțirea de Florentina: „Nu ne potrivim”

Livian de la Puterea dragostei a vorbit despre despărțirea neașteptată de Florentina! Fostul concurent a mărturisit că cei doi au relaizat că nu sunt făcuți unul pentru celălalt. (Citeste si:Livian de la Puterea Dragostei s-a îndrăgostit în secret?! Mesajul transmis tinerei misterioase: ”Nu pot să-mi controlez zâmbetul”)

„A fost o perioadă plină de lecții, plină de învățături. Au fost patru luni interesante, cu bucurii, cu regret, o perioadă care s-a încheiat cu o despărțire. Am ajuns într-un punct mort, am ajuns la concluzia că nu suntem făcuți din același aluat, nu ne potrivim. Am decis să punem punct.

Eu fiind oarecum presat. Viața m-a pus în situația în care să am o mână de oameni lângă mine și eu sunt la cârma bărcii, eu conduc barca. Eu am o responsbailitate pentru echipajul meu. Nu trebuie să uit de oamenii din jurul meu”,a mărturisit Livian, într-un videoclip postat pe Youtube.