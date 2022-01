Florentina Opriș: "De Crăciun am primit o fiică!"

Florentina Opriș, prezentatoarea emisiunii "Sport, dietă și o vedetă" difuzată de Kanal D, a avut parte de cele mai frumoase Sărbători de iarnă. Frumoasei vedete, în vârstă de 53 de ani, Moș Crăciun i-a adus un cadou inedit, fiica pe care și-a dorit-o întotdeauna. Fiul sau, Loren, în vârstă de 30 de ani, și-a cerut iubita, Ana, de soție chiar în seara de Ajun, dorind binecuvântarea părinților pentru acest pas important în viața lui.

" Am avut niște emoții pe care nu le pot descrie în cuvinte. Eu mi-am dorit dintotdeauna o fată și un băiat. Loren mi-a făcut un cadou minunat. Eu așa o simt pe Ana, ca fiind fiica mea, îmi și seamănă din multe puncte de vedere. La 12 noaptea, cu mama Anei și cu mine prezente, a cerut-o de soție. Am trecut de la ras la plâns de emoție. Așa o bucurie a fost pentru noi toți! Mai ales că s-a întâmplat într-o zi specială, din punct de vedere creștinesc. De Crăciun am primit <cadou> o fiica", a declarat emoționată vedeta Kanal D.

Inelul pe care vitoarea noră a Florentinei Opriș l-a primit

Este cunoscută relația specială pe care Florentina Opriș o are cu fiul ei care i-a și cerut ajutorul în alegerea inelului de logodnă. Vedeta

s-a implicat cu tot sufletul în acest demers. Mai ales că cei doi tineri se cunosc încă din clasa a noua de liceu și formează un cuplu nunumai în viața personală, dar și în cea profesională, de aproape nouă ani.

"Sper să aibă o familie foarte frumoasă, cu principii sănătoase. Pe Loren îl văd un bărbat matur și asumat și pe Ana, o față cu bun simt și multă apreciere față de rolul lui Loren în viața ei. Eu sunt foarte fericită cu alegerea pe care a făcut-o fiul meu. Este fata care i se potrivește, partenera alături de care să construiască împreună o familie și un business de durată", a mai adăugat Florentina Opriș care își dorește și nepoți cât de curând.

