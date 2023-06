Florentina Opriș și-a sărbătorit ziua de naștere într-un palat de pe Coasta Amalfi

Florentina Opriș, prezentatoarea emisiunii "Sport, dietă si o vedetă", difuzată la Kanal D în fiecare sâmbătă de la ora 09:30, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un decor de basm, pe coasta Amalfi. La vârsta de 55 de ani, Florentina a marcat această nouă etapă a vieții alături de prieteni dragi, într-un palat construit în anul 1600- Palazzo Suriano.

Pentru vedeta Kanal D, ziua de naștere din acest an a fost cu adevărat specială, reprezentând un moment de transformare și de reflecție asupra vieții.

Ea a dorit să sărbătorească într-un cadru deosebit, în Italia, alaturi de persoane dragi. Frumoasa prezentatoare a ales să poarte în această zi importantă o superbă rochie roșie.

" Ma simt o femeie împlinită, o mamă răsfățată si un om care stie ce vrea si care se gândeste că viața este foarte frumoasă. Am momente în care simt că am 25 de ani si sunt momente în care simt că am 55 de ani. Sunt ani trăiți cu bucurie si în care am învățat foarte multe lucruri. Când mă uit acum în oglindă văd acea fetita timidă care a devenit regină, pentru ca acum ma simt puternică si increzătoare in tot ceea ce pot să fac. Nu mi-am pus neaparat o dorință, dar îmi doresc să trăiesc viața inteligent și autentic. Cel mai important cadou pe care l-am primit a fost starea de bine pe care am avut-o și faptul că toți cei dragi sufletului meu, inclusiv fiul meu Loren si iubita sa, Ana, sunt bine si ii port in sufletul meu in fiecare clipa", a declarat Florentina Opris.