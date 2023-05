Florian Rus, invitatul lui Cosmin Cernat, duminica aceasta, de la ora 12:00, la emisiunea “Invitatul de 12”, difuzată simultan la Kanal D2 și Radio Impuls: “Aștept să mă surprindă viață și …intuiția!”

Duminica aceasta, de la ora 12:00, Cosmin Cernat, gazda emisiunii “Invitatul de 12”, difuzată simultan la Kanal D2 și Radio Impuls, îl va avea ca invitat, pe Florian Rus, îndrăgitul cântăreț și compozitor român. Florian Rus este apreciat de publicul larg, atât datorită melodiilor sale, devenite hit-uri imediat de la apariție, dar și pentru că a compus melodii pentru artiști renumiți precum AMI, Mira, Andra, Delia, Lidia Buble sau Corina, care s-au clasat în topul celor mai difuzate piese din România.

“Vreau să vă felicit pentru emisiune și pentru acest nou decor! (…)” spune Florian Rus, imediat ce pășește în studioul emisiunii.

Unul dintre subiectele de interes pe care Cosmin Cernat le aduce în atenția publicului este dragostea, mai exact, îl “chestionează” pe Florian Rus despre cum este relația cu partenera de viață, care durează de 17 ani.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS. Lovitură pentru interlopul Adrian Corduneanu și soția sa. Tocmai făceau o nouă „combinație”- stirileprotv.ro

“Este inedit! Suntem împreună de 17 ani și căsătoriți de 2 ani. (…) Nu am o rețetă. N-aș putea să ofer sfaturi de dragoste nimănui. (…) În acești 17 ani nu am fost aceeași noi, ne-am schimbat unul pe altul, am fost curioși unul despre celălalt, ne-am așteptat unul pe altul. Primii ani din relația noastră au fost în liceu, și aceia au constituit fundația. Chiar râdeam cu soția mea și spuneam că mi se pare o minune că am rămas împreună atâția ani; pentru că nu se mai <poartă> asta! Ea <repară> mai mult… eu am fost, dacă vreți, <asistent de reparații> J”, este parte din declarația făcută lui

Cosmin Cernat, și publicului, de către Florian Rus, în ceea ce privește longevitatea relației cu partenera lui de viață.

“Se spune că extremele se atrag. Suntem foarte diferiți! Ea este mai retrasă, mai introvertită, eu sunt opusul. Ea mă temperează pe mine și îmi place să cred că i-am dat din partea mea mai extrovertită”, mai spune Florian Rus, în cadrul emisiunii “Invitatul de 12”, pe care o veți putea urmări duminică, de la 12:00, la Kanal D2 și la Radio Impuls.

Totodată, artistul a împărtășit publicului și ce planuri are în legătură cu activitatea artistică.

Citeste si: „Și am ales să nasc. Dar Doamne, Doamne a vrut să merg mai departe.” Mihaela Borcea și drumul ei spre vindecare, după traumele trăite- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 mai 2023. Sărbătoare mare! Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Regelui Charles al III-lea ii e rusine cu o parte a corpului sau. Complexul de care sufera monarhul britanic!- radioimpuls.ro

“Am lansat, de curând o piesă care se numește <Până atunci> (…). În paralel, lucrez în studio, sunt non-stop pe treabă. Fac muzică și pentru mine, și pentru alți artiști (…) Și, pentru că întotdeauna sunt întrebat <Ce urmează?>, vă spun că habar nu am ce urmează! Aștept să mă surprindă viața și …intuiția!”, dezvăluie Florian Rus, în platoul emisiunii “Invitatul de 12”, de la Kanal D2 și Radio Impuls.

Nu ratați, începând de duminică, 7 mai, de la ora 12:00, interviurile relaxate, de weekend, ale unor artişti dintre cei mai apreciaţi, vedete TV, influenceri, personalităţi interesante pentru public, în compania îndrăgitului Cosmin Cernat, emisiune difuzată simultan la Kanal D2 şi Radio Impuls.