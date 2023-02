„Florile sunt scumpe” Jador, pus în încurcătură chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ce sfat ingenios a oferit artistul bărbaților care iubesc mai multe femei

In articol:

Chiar dacă are o mulțime de admiratoare, Jador nu a reușit până acum să găsească femeia care să îl facă băiat de casă. Ori de câte ori are ocazia, artistul scapă ochii după domnișoarele care-i atrag atenția, așa că, de Valentine's Day, le-a împărtășit fanilor că se află într-o încurcătură.

Chiar dacă nu are o relație stabilă, așa cum și-ar dori, cântărețul nu ezită să facă haz de necaz ori de câte ori are ocazia. Ziua Îndrăgostiților a fost o ocazie numai bună pentru Jador să vorbească despre iubire, dar și să ofere un mic sfat celor cărora le place să trăiască viața la intensitate maximă.

Aflat în mașină alături de unul dintre prietenii săi, cântărețul le-a spus fanilor lui că Ziua Îndrăgostiților este un prilej numai bun pentru a celebra iubirea pentru cei care iubesc o singură femeie, însă nu și pentru cei care iubesc mai multe femei, pentru că... florile sunt scumpe. Jador nu a lăsat lucrurile în aer, pentru că a oferit și o soluție fanilor săi. Chiar dacă iubesc mai multe femei, pot cumpăra flori... la bucată, așa cum a sugerat chiar prietenul artistului.

„Azi e ziua iubirii, ce zi frumoasă. Pentru ăștia care iubesc, pentru ăștia care iubesc mai multe e nașpa. Florile sunt scumpe, totuși.”, a spus Jador, făcând haz de necaz.

„Luați și voi la bucată.”, a replicat prietenul lui Jador.

Citeste si: Vlăduța Lupău, departe Adi Rus de Valentine's Day. Artista a plecat singură la Londra, în timp ce soțul ei a rămas acasă cu Iair. Care este, de fapt, motivul plecării ei- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Un antrenor de înot spune cum putea fi evitată moartea fulgerătoare a lui Bogdan Socol/ ”În orice sport, și mai ales în cel de performanță, permanent întinzi limitele corpului uman”- stirilekanald.ro

Citește și: Jador s-a trezit cu o vânătaie uriașă pe picior! Nici artistul nu-și explică ce s-a întâmplat: „S-a produs o ruptură, cred că musculară”

Jador și-a cumpărat un bolid de sute de mii de euro

Nu de multă vreme, Jador și-a cumpărat un bolid de lux de circa 300 000 de euro, respectiv un Lamborghini roșu. Cu toate că pentru mulți bărbați acest lucru ar putea fi un vis devenit realitate, artistul preferă să rămână cu picioarele pe pământ și să nu se atașeze de mașinile pe care le cumpără, în ciuda sumelor pe care o cheltuiește pentru a le achiziționa.

Citește și: Legătura neștiută dintre Georgiana Lobonț și Culiță Sterp! Abia acum s-a aflat cine este bărbatul misterios alături de care s-a fotografiat artista

Citeste si: „Aia nu mai este familie!” Marius Elisei, despre ce i se întâmpla în relația cu Oana Roman, în momentul în care ajungea acasă- kfetele.ro

Citeste si: ”Vrei adevăr și asumare? Spune-le omenilor de ce ai plecat” Fetele din trupa A.S.I.A i-au adus acuzații grave Irinei Nicolae- radioimpuls.ro

„E un bolid de sute de mii de euro. N-am o mașină a visurilor mele, n-am visat niciodată atât de departe, e o mașină care îmi place, nu mă atașez de ele. Nu schimb destul de des mașinile, mașina asta de exemplu am avut-o vreo doi ani. Am nevoie de o mașină mai mare că la evenimente când mă duc și merg atâția kilometri am nevoie de ceva mai mare, mai spațios. Uneori conduc eu, uneori șoferul, depinde de distanță”, a declarat artistul, conform Spynews.