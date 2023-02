Florin Busuioc și-a îndeplinit un vis, la câteva luni după ce mama lui a decedat. Actorul și-ar fi dorit ca acasta să fie alături de el: „Am simțit un fior extraordinar”

In articol:

Florin Busuioc este unul dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți prezentatori TV și actori. Mulți oameni l-au văzut cel puțin o singură dată pe acesta jucând pe scenă, însă, din păcate, una dintre cele mai importante ființe din viața vedetei nu a apucat să facă acest lucru.

Mama actorului a murit cu puțin timp înainte ca el să aibă parte de această reușită.

Reușita pe care a avut-o Florin Busuioc la câteva luni după ce mama sa a murit

De cinci ori a încercat Florin Busuioc să intre la Facultatea de Teatru, însă în acea perioadă locurile erau puține, iar admiterea era o adevărată loterie. Chiar dacă a încercat de atâtea ori, acest lucru nu l-a demoralizat și se pare că a cincea oară a fost cu noroc. Din păcate, această realizare și bucuria pe care a simțit-o au venit la câteva luni după ce prezentatorul TV a pierdut-o pe mama sa.

Busu a mărturisit că și-ar fi dorit ca femeia care i-a dat viață să fie alături de el pentru a se bucura împreună.

„După ce am dat de cinci ori la Facultatea de Teatru, a cincea oară a fost cu noroc. Eram în sală la teatrul Bulandra și vedeam, cred, Hamlet, cu Ion Caramitru. Țin minte că eram și cu Mihai Bisericanu – care a intrat în același an la teatru cu mine. El era câteva rânduri mai în spate și văzuse listele celor care intraseră și m-am întors spre el și mi-a făcut semn, cu degetul, că e OK, am intrat. Atunci am simțit un fior extraordinar. Cred că a fost unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-am avut vreodată. Mai cu seamă că exact în anul acela, în martie, se prăpădise și mama și mi-ar fi plăcut ca ea să afle că am intrat la teatru, dar, din păcate, nu s-a putut”, a declarat vedeta, potrivit ProTV.

Busu a vorbit și despre cariera în televiziune

Pe lângă teatru, Busu mai are o pasiune încă de când era tânăr și din care a reușit să facă o meserie destul de profitabilă care să îi aducă plăcere și profit în același timp. Actorul are o carieră de invidiat atât în televiziune, cât și în lumea teatrului, acolo unde îi încântă pe oameni cu rolurile sale de foarte mult timp. Acesta a dezvăluit că și-ar dori să își dea ultima suflare pe scenă sau în televiziune.

„Să fiu sincer, mi-am dorit să fiu în televiziune, de foarte tânăr, și uite că s-a împlinit, până la urmă. Am ajuns la 60 de ani și iată-mă, tot în televiziune. Și sper să-mi dau duhul în televiziune, cum s-ar spune, sau pe scenă. Dacă ar fi să aleg, aș alege scena, dar e urât totuși chestia asta, pentru că publicul, săracul, n-are nicio vină să vină și să vadă unul care își dă dea duhul pe scenă (n. r. râde). Dar la nivel sentimental și metaforic, mi-ar plăcea să-mi dau duhul pe scenă”, a spus Busu, conform Spectacola.