Florin Călinescu, afirmaţii şocante la Românii au Talent, sezonul 11. Incredibil ce a putut să spună despre Loredana, Andra şi Dan Bittman

Florin Călinescu, afirmaţii şocante la Românii au Talent, sezonul 11. Juratul şi-a surprins colegii cu afirmaţiile sale.

Florin Călinescu a dovedit încă o dată că este un om care nu se fereşte să spună exact ceea ce gândeşte. În timpul fimărilor de la Românii au Talent, sezonul 11, juratul i-a surprins pe colegii săi cu afirmaţiile pe care le-a făcut.

Florin Călinescu le-a spus colegilor săi că Loredana, Andra şi Dan Bittman au momente în care "dau rateuri". Însă, Andi Moisescu a intervenit şi a spus că el nu i-a auzit niciodată pe aceşti artişti falsând.

Andra a zâmbit în colţul gurii, surprinsă de afirmaţia juratului Călinescu şi a mărturisit că este inevitabil şi se mai întâmplă să greşeşti o notă în timpul unui concert live.

Alexandra Dinu: Dar care era melodia ta cu Holograf?

Andra: Nu, asta am cântat-o eu cu Dan Bittman

Andi Moisescu: A cântat-o mă

Florin Călinescu: Tot insista şi m-am dus la un live...

Dă rateuriEu nu l-am auzit niciodată dând rateuri pe DanNu l-am prinsLive?! Du-te bă de aici şi pe Loredana am auzit-oNici pe Loredana nu am auzit-oBă, toţi dau rateuri şi Andra scapă o notăNici pe Andra nu am auzit-o niciodatăSe întâmplă, Andi, se întâmplă, n-ai ce să faciAm pus exact degetul pe cele trei cazuri la care eu nu amauzit niciodată, jurDeci nu există pe planetă la o oră jumate de concert să nu scape vocea. Live este... cine zice mă-sa e...

Florin Călinescu, maestrul discuţiilor de la masa juriului

În cadrul unei zile de filmări la Românii au Talent, sezonul 11, Andra și Florin Călinescu au avut parte de o discuţie mai puţin obişnuită.

Actorul a decis să o relaxeze puțin pe colega lui, așa că a mers și i-a făcut un mesaj, iar în tot acest timp îi șoptea diferite lucruri la ureche. Însă, pentru a o introduce și mai mult pe Andra în atmosferă, Călinescu a decis că este momentul să apeleze și la mici trucuri în coversația cu ea.

În timp ce încerca să o relaxeze cât se poate de mult, juratul i-a propus să își lasă mintea să zboare în momentul în care avea doar 12 ani și.... era virgină. La auzul acestor vorbe, ceilalți colegi de platou au început să râdă extrem de tare, amuzându-se de întregul moment.

„Relaxează-te, uită de tot, intrăm într-o ședință. Uită tot ce ai trăit până astăzi, abandonează-te. Uită de tot ce ai trăit în viața ta, uită de filipineze, de Tiberiu Maria, de HaHaHa Production.

Ești virgină, ai 12 ani, n-ai rate, n-ai concerte, n-ai emisiuni. Oricum, n-ai concerte. Simte-te lină. Ești un ied, aleargă singură pe islaz! Acum apelază-te la izvor puțin”, a spus Florin Călinescu.