Florin Călinescu are o moşie în toată regula la ţară. Are zeci de animale şi arată ca în basme

Florin Călinescu şi-a închis restaurantul pe care îl avea în Capitală şi s-a retras în casa părintească din comuna Băbana, judeţul Argeş, unde deţine o fermă în toată regula. În perioada în care nu are filmări, actorul de bucură de natură, linişte şi se îngrijeşte de animalele din gospodărie.

Florin Călinescu s-a născut în Timişoara, dar părinţii săi sunt de loc din judeţul Argeş. Astfel, actorul a decis să se mute în perioadele în care nu are filmări în casa părintească.

„În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus vedeta pentru Click!

Florin Călinescu îşi aminteşte cu drag despre jocurile copilăriei şi gaşca de prieteni.

„Cu trecerea vremii, mă gândesc la multe lucruri din copilărie. De exemplu, de ce nu mai e zăpadă şi loc de săniuş. Noi ne dădeam cu sania aproape de casă şi aveam grijă doar să nu treacă vreo maşină. Şi nici nu prea treceau maşini pe atunci. Acum, pentru a merge la zăpadă, eşti nevoit să pleci la munte sau undeva departe de casă. Nu mai există poveşti la bradul de Crăciun. Poate din cauza schimbărilor climatice. Mai vedeţi copii care se joacă, de dimineaţă până seară, până la leşin, «Lapte gros» sau «Leapşa»?! Acum bucuria e un laptop, o tabletă”, a spus actorul.

Actorul îşi aminteşte cu nostalgie de bolile copilăriei

Actorul îşi aminteşte de traiul alături de bunici şi de bolile copilăriei. La Europa FM, el a spus cum a luat de la ţară „toate nenorocirile posibile, pe care azi copiii nu le mai au: păduchi, oxiuri, limbrici, tenie”.

„Cine să se spele pe mâini sau să nu ia de pe jos ce cădea. Dimineaţa, străbunicul ne urca în căruţă şi du-te la pădure, la porumb, la prune, unde avea familia treabă. Străbunicii mei au murit fără să ştie ce sunt ăia bani şi ce e ăla spital. Cam tot ce aveau nevoie făceau în casă, de lână, de cânepă, de in, de piele, de lemn, de lut. Mai veneau ţigani de la care luau un ceaun sau o pălărie. Iar farmacia era în spatele casei, se ducea bătrâna prin pădure, pe câmp”, a mai spus Florin Călinescu.

