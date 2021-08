Florin Călinescu, la Prima TV? Fostul jurat de la ”Românii au talent”, în discuții avansate cu noul patron al postului pentru o funcție de conducere! EXCLUSIV

In articol:

Florin Călinescu nu stă prea mult ”pe bară” după plecarea de la Pro TV. Actorul și-a anunțat deja fanii că lucrează la un alt proiect în televiziune și că își caută colaboratori.

De ce nu a mai bătut Călinescu palma cu Adrian Sârbu?

Călinescu a dezvăluit că a bătut palma cuși că va deveni consultant pentru. De asemenea, el a spus că ar putea să reînvie proiectul

Florin Călinescu a preferat însă să păstreze secretul în legătură cu postul de televiziune pentru care urmează să lucreze. Fostul jurat de la Pro T V susține că va dezvălui acest lucru în momentul în care negocierile se finalizează, adică cel târziu săptămâna viitoare.

Citeste si: Mihai Bendeac, ironic la adresa lui Florin Călinescu! Secretul care îi leagă pe cei doi: urmau să lucreze împreună dar... Dezvăluiri exclusive

Deși toată lumea se așteaptă ca Florin Călinescu să bată palma cu vechiul lui prieten, Adrian Sârbu, se pare că nu aceasta va fi destinația actorului. Surse din lumea televiziunii au dezvăluit că Florin ar fi dorit cu inistență de Prima TV, post care a intrat recent în portofoliul Clever Media. Se pare că negocierile se poartă direct cu patronul Adrian Tomșa, cel care a încercat să găsească soluții pentru relansarea postului de televiziune și a investit mulți bani prin aducerea unor vedete noi. Tomșa mai deține 5 canale de sport, unul de business, unul de agricultură și trei posturi de filme.

”Să fie foarte clar pentru toată lumea: nu îmi fac o televiziune pentru că nu sunt char atât de kamikaze, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla probabil săptămâna aceasta despre ce este vorba... De consilier, de consultant. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei...”, a povestit Florin Călinescu.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Florin Călinescu, după ce a renunțat la trustul unde și-a petrecut ultimii ani din carieră? Actorul a semnat deja un alt contract

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Florin Călinescu ar fi avut și varianta Adrian Sârbu, însă aceasta a căzut după ce mogulul media a renunțat la proiectul Aleph Comedy (după două cereri consecutive de amânare a începerii emisiei depuse la CNA).

A mai fost ofertat de Prima TV

Sârbu a sacrificat acest post nou pentru a putea începe emisia cu alte două noi canale: Smart TV și Aleph Business.

Florin Călinescu a anunțat recent că părăsește Pro TV pentru că nu se mai regăsește în actuala politică a postului și că vrea să revină la genul care l-a consacrat, satira politică.

“Chiar de două ori am plecat de la PRO TV. Dacă am plecat atunci când era bunul meu prieten Adrian Sârbu, vă dați seama că acum nu mai există niciun considerent de natura celor de atunci: prietenie de o viață, muncă făcută împreună. Tot ce am făcut atunci și acum am făcut-o pentru public.

Chiar și mie mi se pare că atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk show politic de satiră și mă bate gândul să fac acest lucru. Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică”, a povestit Florin Călinescu. Prima data când a parasit postul din Pache Protpopescu a fost atunci când a preluat poziția de director al Tele 7 ABC și a produs aici show-ul ”Chestiunea zilei”.

Florin Călinescu a mai fost o dată în discuții cu Prima TV. În 2014, el a fost ofertat de Cristi Burci, patronul de atunci al televiziunii, care își dorea o relansare a postului. Până la urmă, negocierile nu s-au mai concretizat iar Burci a vândut televiziunea.