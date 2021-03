Florin Călinescu le-a emoționat pe Andra și Alexandra Dinu până la lacrimi! Dezvăluiri șocante: „Nu i-au adus rămăşiţele acasă...”

In articol:

Florin Călinescu a făcut dezvăluiri emoționante în ediția de vineri seara, 26 februarie, de la Românii au talent. Celebrul actor a fost emoționat de numărul unei fetiță în vârstă de 9 ani din Maramureș. Teodora Luca a cântat despre bunicul și străbunicul ei care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Florin Călinescu și-a adus aminte de povestea bunicului său, care a murit la Stalingrad. Bunica actorului a rămas singură cu doi copii.

„Aveam 4-5 ani şi mergeam cu bunica la biserică. Vedeam în cimitir bătrâne care plângeau la morminte, iar noi stăteam doar în faţa bisericii. Mi-a explicat că în cimitir e doar o cruce pentru că bunicul meu murise la Stalingrad, nu i-au adus rămăşiţele acasă. Abia pe la 17-18 ani am înţeles povestea, m-a emoţionat. Bunica mea a crescut singură doi copii, la țară, cu zâmbetul pe față. Bunicul a plecat la 20 de ani pe front şi aia a fost. Ea a murit la 90 de ani”, a mărturisit Florin Călinescu. Andra Măruță și Alexandra Dinu au avut lacrimi în ochi atunci când au ascultat povestea lui Florin Călinescu.

Florin Călinescu, impresionat până la lacrimi la Românii au Talent

Andrei Ioniță, un tânăr din Republica Moldova i-a uimit până la lacrimi pe jurați cu numărul său de la Românii au talent. Artistul a interpretat o piesă pe care a compus-o singur, iar versurile au avut un impact mare asupra juratului Florin Călinescu. Celebrul actor a început să plângă în momentul în care Andrei Ioniță își interpreta compoziția proprie.

„Mă numesc Andrei Ioniță și vin din Republica Moldova. Am terminat de curând studiile și acum sunt în liber zbor. Am studiat Jurnalism și Științele Comunicării. Nu am făcut școală de muzică sunt autodidact. De mic copil scriam versuri”, a spus Andrei în prezentarea sa.

