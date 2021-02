Florin Călinescu nu stă rău cu banii în vreme de pandemie! Actorul a încins atmosfera, aruncând cu un teanc de bani la televizor

In articol:

Florin Călinescu este un cunoscut actor și om de televiziune, fiind foarte îndrăgit și apreciat de public. Acesta este considerat de urmăritorii emisiunii Românii au Talent, acolo unde face parte din juriu, unul dintre cei mari carismatici din întreg platoul de televiziune.

Florin Călinescu a făcut un gest,

care i-a amuzat atât pe colegii lui de la masa juriului, cât și pe telespectatori. Actorul, în ediția a doua a sezonului 11, le-a arătat tuturor că lucrurile îi merg chiar bine pe vreme de pandemie!

Florin Călinescu[Sursa foto: Captură YouTube]

După prestația primului concurent din ediția respectivă, un tânăr care a cântat la vioară, Florin Călinescu a rămas plăcut impresionat. Juratul emisiunii a încins atmosfera și a scos din buzunar un teanc de bancnote de 100 de lei, să dea dedicații. „Ia să vezi aici, pentru nașul mare! Pentru mireasă, pentru nașul mic! Ia de aici! ” au fost vorbele lui Florin Călinescu. Colegii lui de la masa juriului s-au amuzat copios.

Florin Călinescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Ce venit lunar are Florin Călinescu

Florin Călinescu nu deține o avere imensă și nici nu câștigă un venit lunar foarte mare. Actorul trăiește modest, după o viață întreagă de muncă. Celebrul actor câștigă o sumă de bani mică, chiar dacă este greu de crezut. Florin Călinescu și-a dedicat întreaga viață actoriei și televiziunii. După o viață de muncă, acesta a ajuns să aibă două terenuri și patru case.

Conform declarației de avere, actorul are două terenuri în zone diferite: unul în Argeș, de circa 1,8 Ha, iar celălalt în Braşov, care are o suprafață de 219 mp. Omul de televiziune are două apartamente în Bucureşti, unul în Timişoara, dar și o casă de vacanţă în Braşov. (VEZI CONTINUAREA AICI)