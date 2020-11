Florin Ciobănică, fost concurent MPFM, apariție incredibilă la Chefi la cuțite. Este complet transformat

Florin Ciobanica - apariție Chefi la cuțite [Sursa foto: Captura TV]

Fanii emisiunii MPFM au ocazia să-l revadă pe Florin Ciobănică, însă, de această dată, la Chefi la cuțite.

Fostul concurent este de nerecunoscut, dacă în emisiune era ca tras prin inel, în prezent are câteva zeci de kilograme în plus. Se pare că viața de familie îi priește lui Florin, acesta fiind în prezent căsătorit și tatăl unui băiețel de un an.

În cadrul emisiunii difuzate recent, Florin a declarat că lucrează ca taximetrist și că locuiește în Craiova. Când au aflat ce meserie are, chefii au început să râdă, fiiind amuzați de faptul că nu are treabă cu bucătăria.

Florin a ales să gătească Chiftele cu murături prăjite, o rețetă din Oltenia, însă chefii nu i-au apreciat farfuria și nu a trecut în etapa următoare. "O să vin și anul următor și o să le pară rău. Cheful care mă alegea în echipa lui anul asta ar fi câștigat", a declarat Florin, vizibil afectat de refuz.

Florin Ciobanica, interviu TV[Sursa foto: Captura TV]

Florin are acum 29 de ani, însă viața de familie l-a transformat într-un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, fiind total schimbat în comparație cu apariția lui din emisiunea MPFM, din urmă cu mai bine de 5 ani.

Primele imagini cu băiețelul lui Florin Ciobanica[Sursa foto: Captura TV]

Florin s-a însurat și are un băiețel

În urmă cu un an, Forin a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Ramona, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

"Bine ai venit, David Alexandru! #îngerașmic❤️ Fericirea si sensul vieţii noastre, cea mai frumoasă şi meritată aşteptare! Te iubim mult!💕🤗😍", scria soţia lui Florin Ciobănică, la vremea respectivă.

Florin şi Ramona s-au căsătorit în anul 2018, septembrie, iar evenimentul a fost unul grandios. "Ne-am cunoscut acum 4 ani, ea mi-a dat cerere după ce am ieșit din casa MPFM. Dintre miile de cereri, ea mi-a atras atenția. Am vorbit cu ea, ne-am văzut și ne-am plăcut pe loc. De trei ani și ceva m-am mutat de la Pitești la Craiova, la ea. Acum doi ani am stabilit nunta, iar pe 25 septembrie a avut loc cel mai frumos eveniment din viața noastră. Am fost aproximativ 200 de persoane, am vrut sa ne simțim bine, sa fie mâncare bună, muzică bună", a declarat Florin, la vremea respectivă, pentru spynews.ro. Mai multe imagini cu Florin, înainte și după, găsiți în GALERIA FOTO.