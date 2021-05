Florin Cîțu a anunțat lansarea unei noi campanii de vaccinare: ”Fiecare român nevaccinat trebuie să se gândească la ce îi lipsește”

In articol:

Florin Cîţu a anunțat, în cursul zilei de joi, lansarea unei campanii de promovare a vaccinării împotriva coronavirusului, prin intermediul a mai multor clipuri video bazate pe emoţie. Videoclipurile respective vor fi personalizate pe mai multe nişe de public.

Premierul României susține că aceste clipuri de promovare a campaniei de imunizare anti-COVID-19 vor prezenta ceea ce le lipseşte oamenilor din diferite categorii: şcolari, bunici, turişti, tineri festivalieri și altele.

„ Am stiut ca o sa vina si acest moment, momentul in care va trebui sa convingem populatia ca doar vaccinandu-se putem scapa de pandemie. Si sunt mai multe motive, unul din ele fiind informarea. Asa ca incepem astazi o campanie bazata pe emotie. Fiecare roman care nu s-a vaccinat ar trebui sa se gandeasca la ce ii lipseste, de ce ii este dor. Parintii ar trebui sa se gandeasca la cat de greu a fost anul trecut si pentru ei si pentru copii.

Florin Cîțu[Sursa foto: Captură Video]

Daca vreti sa mergeti sa va vedeti parintii mai des, sa calatoriti, solutia este sa va vaccinati. Toti vrem sa ne intoarcem la normalitate. Aceasta campanie are ca tema „impreuna invingem pandemia”. Azi introducem o componenta noua: ce contine vaccinul? Vorbim de ce inseamna pentru noi, nu vorbim de componenta chimica. Incercam sa aflam de la dumneavoastra ce va lipseste, pentru ca asta se vrea, revenirea la normalitate. Daca acesta este obiectivul, trebuie sa ne vaccinam. Doar impreuna putem invinge aceasta pandemie”, a spus Premierul României.

Noua campanie de vaccinare, făcută pe gratis

Premierul României a ținut să precizeze că această campanie este făcută fără costuri și urmează ca videoclipurile respective să fie difuzate gratuit, fiind de interes public.

” Lansam 11 spoturi, 3 generale, care ne arata de ce ne este dor, iar alte 7 facute pe public tinta, bunic, copil, tanar festivalier, turist etc. Toate acestea ne vor spune ce contine vaccinul pentru ei. Sunt spoturi care sa ne reprezinte pe toti si pe fiecare dintre noi. Poate va este dor sa mergeti la un concert, eu stiu ca mie imi este, sa calatoriti fara frica carantinarii. Daca doriti asta, vaccinati-va. Am lansat o provocare colegilor mei din guvern sa ne spuna si ei ce contine vaccinul pentru ei si vor aparea in zilele viitoare filmari inedite. Iar domnii Gheorghita si Baciu au sarcina sa ajunga la alti vectori de imagine, actori, cantareti, oricine poate ajuta in aceasta campanie. Aceasta campanie a fost facuta fara costuri si vor fi difuzate gratis, fiind de interes public. Vreau ca fiecare roman sa se recunoasca in macar unul dintre aceste spoturi”, a conchis Florin Cîţu.