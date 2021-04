Florin Cîțu a făcut noi declarații despre relaxările începând cu 1 iunie: ”Cine e vaccinat poate merge la concert, la mare, în străinătate, la hotel”

In articol:

Florin Cîțu susține că pentru orice redeschidere, fie că este vorba despre concerte, restaurante, teatre sau plecări din țară, trebuie ca persoanele respective să se vaccineze. Premierul României a explicat că, în prezent, capacitatea zilnică de vaccinare în România este de 120.000 de persoane. Din acestea, doar 75.000 de români se vaccinează.

Totuși, începând cu săptămâna viitoare, capacitatea va crește la 150.000.

„ Noi vrem cu toţii să revenim la normalitate. Singura cale e vaccinarea. Cine e vaccinat poate merge la concert, la mare, în străinătate, la hotel. De aceea avem acea bornă până la 1 iunie. La Cluj, suntem cu vaccinarea la 30%, în Bucureşti avem de la 20%. Dacă românii vor să revină la normalitate, trebuie doar să se vaccineze. Obiectivul meu e atins. Am adus dozele în România. La 60% din populaţia României la vaccinată, vom ridica restricţiile.

Am discuţii cu acel Comitet ministerial cum va arăta România după 1 iunie. Avem nevoie de 5 milioane de români vaccinaţi. Pregătim modul în care vom merge în concediu, la restaurante, trebuie să facem un pas înainte. Trebuie să vaccinăm de 60+70, unde putem vorbi de renunţarea la masca de protecţie”, a spus Florin Cîţu la Digi24.

Premierul României spune că trebuie să ne vaccinăm dacă ne dorim să revenim la o viață normală.

” O să vorbim cu cei care se ocupă de platformă, dacă există vreo problemă. Eu am făcut tot ce am putut ca să avem dozele de vaccin. Trebuie să mergem să ne vaccinăm. Economia nu a fost închisă niciodată. Guvernul va face tot ce poate. Eu am pus la dispoziție dozele. Dacă o companie dorește să vaccineze la sediu, se poate, dacă se vrea o campanie mobilă, se poate.

Vom discuta să văd ce se întâmplă cu cei care administrează platforma. Eu nu cred că o să avem o scădere la vaccinare. E bizar să ceri guvernului să aibă o campanie de succes, pentru că trebuie să ne implicăm cu toți. Dacă vrem să mergem la concerte, trebuie să ne vaccinăm, dacă vrem să mergem la mare, trebuie să ne vaccinăm, să mergem la teatru, la restaurante, să plecăm din România, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să nu mai purtăm mască, trebuie să ne vaccinăm. Am discutat și cu primarii PNL, am vorbit și cu tineretul liberal ca să vorbească cu oamenii. ”, a spus Florin Cîțu.