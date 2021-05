Florin Cîțu, anunț important despre relaxarea restricțiilor. Ce se va întâmpla de la 1 iunie până la 1 august?!

In articol:

Florin Cîțu a făcut noi declarații, joi, 6 mai, cu privire la relaxarea restricțiilor impuse împotriva coronavirusului. Premierul României a anunțat că relaxarea se va face în două etape, prima de la 1 iunie și de la 1 august cea de-a doua. Totodată, Florin Cîțu a spus că trebuie să ne pregătim foarte bine sezonul estival.

” Vreau să pregătim cât mai bine acest sezon estival, pentru că este foarte important pentru noi și pentru mine în special. După discuția pe care am avut-o astăzi cu reprezentanții industriei, au venit câteva soluții foarte inovative și interesante și avem susținerea industriei pentru campania de vaccinare, ceea ce era foarte important.

Am înțeles cu toții că, pentru a avea un sezon de succes în România, pe litoral, trebuie să lucrăm împreună. Am vorbit despre propunerile pentru Comitetul Interministerial de mâine, din partea industriei am primit propuneri și soluții foarte bune și promisiunea mea este că vom avea aceste soluții la timp aprobate ca să putem să începem de la 1 iunie o primă etapă de relaxare și a doua etapă de la 1 august”, a transmis Premierul României.

Florin Cîțu, anunț important despre relaxarea restricțiilor[Sursa foto: PixaBay]

Veste bună pentru români

Florin Cîțu a dezvăluit că de la 1 iunie putem să vorbim deja despre eliminarea măstii de protecție pe plajă. ” Toată lumea a înțeles că nu vom putea redeschide total de la 1 iunie. Cred că pentru 1 iunie putem vorbi deja de eliminarea purtatului măștii pe plajă. Am venit cu o condiție, cu o distanțare între șezlonguri, cu care industria este de acord. Cred că această condiție minimă putem deja să o anunțăm, fără mască pe plajă începând de la 1 iunie”, a mai spus Cîțu.