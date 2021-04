Florin Cîțu, declarații despre un lockdown în România: Putem să avem o economie deschisă

In articol:

Florin Cîțu a vorbit, marți, 20 aprilie, despre un posibil lockdown în țara noastră. Ce spune premierul României despre situația actuală?

Florin Cîțu, declarații despre lockdown

În cadrul unei conferințe, Florin Cîțu a declarat că nu își dorește să mai avem un lockdown în România.

Premierul vra să avem o economie deschisă în majoritatea ei și să luptăm, în același timp, și cu pandemia de coronavirus.

„Anul trecut, imediat după ce am avut acel lockdown, am spus că nu doresc să mai avem lockdown. Putem să avem şi o economie deschisă în majoritatea ei şi să ne luptăm cu pandemia. Până acum am reuşit să facem acest lucru şi vom face în continuare.

Ai nevoie de o economie sănătoasă pentru a avea oameni sănătoşi, pentru a pune resurse în sistemul de sănătate, la ATI şi medicamente şi să plăteşti sporuri în situaţii dificile. Ai nevoie de oameni sănătoşi pentru a avea o economie puternică. Cele două merg împreună.

Ce vrea această coaliţie de la această economie? Trebuie să facem tranziţia rapid către o economie competitivă, digitalizată care promovează know-how, o economie modernă. Ăsta este momentul! Acum trebuie să facem tranziţia”, a anunţat Florin Cîţu.

Florin Cîțu[Sursa foto: MediaFax Foto]

De asemenea, politicianul vrea ca mai multe companii private să aibă posibilitatea să-și facă centre de vaccinare, pentru imunizarea angajaților.

„Companiile private vor avea posibilitatea să-şi facă centre de vaccinare la sediu, să-şi vaccineze proprii angajaţi. Vom vedea, să extindem şi la familiile lor. Vom vedea care va fi forma finală.

Vom face vaccinul cât mai accesibil. Dozele de vaccin vor fi cât mai accesibile pentru fiecare cetăţean. Vom face prin companii, prin centre drive through, centre care sunt deschise non stop. Dozele există. Lumea trebuie să se vaccineze.

Eu, mai mult ca oricine, vreau să revenim la normalitate. Ştiu ce potenţial are această economie atunci când revenim la normalitatea. Dacă noi am reuşit în condiţiile îngrozitoare de anul trecut să avem o performanţă economică în trimestrul patru, am reuşit şi acum să avem performanţă economică în condiţii dificile, vă daţi seama ce poate să facă această economie după ce vom reveni la normalitate.

După ce nu vom mai purta mască, după ce poţi avea restaurante deschise tot timpul, cinematografe, evenimente, producţie. Potenţialul este imens şi asta este ceea ce ne împinge pe toţi – să revenim la normalitate”, a afirmat Cîţu.