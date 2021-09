Florin Dumitrescu a ajuns la bisturiu! Cu ce probleme se confruntă celebrul bucătar: „Trebuie să mă operez”

In articol:

Chef Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai apreciați și iubiți bucătari din România. El s-a făcut cu atât mai remarcat și a intrat în atenția publicului, nu doar pentru preparatele delicioase pe care le gătește, dar și pentru aparițiile într-un celebru show culinar.

Totodată, el este foarte activ pe rețelele de socializare, unde este mai mereu în contact cu următorii săi.

Bucătarul nu le împărtășește doar sfaturi despre anumite rețete, ci le povestește și diverse aspecte despre viața lui persoanală. Recent, acesta a avut o postare destul de serioasă pe rețelele de socializare, unde a dezvăluit că trebuie ca în fiecare an să se opereze din cauza unei probleme la o unghie.

Se pare că în urmă cu trei ani, Florin Dumitrescu a trecut pragul salonului de înfrumusețare pentru o pedichiură, însă s-a ales cu probleme care îi dau mari bătăi de cap. Acum, chef-ul trebuie să se lase pe mâinile medicilor și să-și facă o nouă intervenție chirugicală.

Citeste si: Florin Dumitrescu și soția sa împlinesc 8 ani de când au spus „Da” în fața ofițerului stării civile! Cum au trecut peste greutăți: „Fiecare discuție banală transformată într-o ceartă”

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

„Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totusi am si eu o rugaminte la scolile de pedichiura din Romania. Nu mai taiati unghiile rotunde si lasati colturile in pace, de 3 ani ma chinui cu unghia incarnata dupa ce am vrut sa merg si eu cu degetele la vedere si o data pe an trebuie sa ma operez. Suntem multi baieti cu problema asta!”, a scris Florin Dumitrescu pe rețelele de socializare.

Cum au reacționat internauții

Imediat, prietenii virtuali au început să povestească ce probleme au întâmpinat ei la nivelul unghiilor și cât de mult trag acum din cauza acestora.

Citeste si: Cu ce desert și-a cucerit Florin Dumitrescu, sotia. Acesta a inventat un preparat special pentru a o impresiona pe Cristina Sima

„3 ani jumătate m-am chinuit, eu de la pantofi de la munca, de doua ori mi-am scos unghiile de la degetul mare, am folosit toate unguente le posibile, igiena la maxim, ciorapi de bumbac etc. / Mi-a recomandat un medic veterinar Mibazon și de atunci nu mai am probleme. Am zis într-un final ca am făcut ce este mai rău, dar uite minunea!!! Mibazon folosesc unele pedichiuriste. Succes și multa sănătate Florin!/ Și eu am avut aceiași problema cu unghia încarnată și cu greu am reușit să scap m-am chinuit 4 ani și după ce ieseam din dus mereu îmi ridicam cotul unghie cu o penseta și uite așa am reușit eu să scap .O zi bună și multă sănătate”, au scris o parte dintre internauți în secțiunea de comentarii.