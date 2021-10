Florin Dumitrescu, mesaj trist după pierderea lui Sidia Sissoko: ”Cel mai cald om pe care l-am cunoscut”

In articol:

Vestea că Sidia Sissoko a murit din cauza coronavirusului, a întristat întreaga țară! Cheful a fost găsit fără suflare în locuință și se afla sub investigație medicală pentru că a fost depistat cu COVID-19. Mesajele de condoleanțe curg pe Facebook, acolo unde apropiații bucătarului își exprimă regretul față de pierderea lui Sidia.

Chiar Florin Dumitrescu a publicat un mesaj emoționant, după ce a aflat că Sidia și-a pierdut viața din cauza virusului nemilos, care a făcut ravagii în întreaga lume.

” Cel mai cald om pe care l-am cunoscut de cand filmez emisiuni culinare s-a stins azi. Drum lin, draga Sissoko🖤! O sa ramai in inimile noastre mereu!”, este mesajul transmis de Florin Dumitrescu.

Cabral, mesaj postat în amintirea lui Sidia Sissoko

Cabral a postat și el un mesaj emoționant, după pierderea fostului concurent de la Masterchef, Sidia Sissoco.

a scris soțul Andreei Ibacka.

Chef Sissoko Sidia, fost concurent la emisiunea culinară Masterchef, s-a stins din viață după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Bucătarul în vârstă de 54 de ani a fost găsit fără suflare în locuința sa din Capitală, în Sectorul 3. Bărbatul se afla sub supravegherea medicului său de familie din cauza infecției cu noul coronavirus.

Pagina de Facebook a lui Sissoko Sidia este asaltată cu mesaje în memoria bucătarului. Familiei și apropiaților nu le vină să creadă că s-a stins din viață.

„Pe 3 octombrie m-ai sunat, Sidia Sissoko. Am povestit, am râs, am depanat amintiri și am făcut planuri pt viitorul apropiat. Mi-ai luminat ziua așa cum numai tu știai să o faci! Sper sa ne aștepți pe toți cu o cârciumă așa cum știi tu că ne place, băutură multa la rece și cu voie bună. Ușor, ușor o să o umplem! Va fi ca în vremurile bune! Drum lin prieten drag!”, sunt doar câteva mesaje din partea internauților.